Слава Дьомін розповів, як йому вдалося схуднути на сім кілограмів. За словами ведучого, він скинув вагу майже без надмірних зусиль.

Дьомін про схуднення на 7 кілограмів

У коментарі журналістці програми Ранок у великому місті Ксенії Малинюк ведучий запевнив, що не використовував Оземпік чи інші препарати для схуднення.

Дьомін приймав лише магній, який заспокоює нервову систему і який йому прописав лікар.

– Мені було 40 і я подумав, що треба піти перевірити чоловіче здоров’я до уролога. Це взагалі був мій перший візит до уролога. Кажу, що багато стресів, і він прописав мені пити магній протягом 3 місяців. Вже через місяць я вперше відчув ефект, коли в тебе немає відчуттів від стресу. І потім мені пояснили лікарі: коли у нас стрес – організм набирає вагу, – зазначив Слава.

Схуднення змотивувало Дьоміна піти до спортзалу і зайнятися своєю фізичною формою. Нині, за словами ведучого, спорт став для нього звичкою.

Нещодавно про схуднення на 15 кілограмів розповів Дмитро Кулеба, колишній міністр закордонних справ України.

Він відверто зізнався, що скинути вагу йому допомогли не лише дисципліна, дієта та заняття спортом, а й препарат Оземпік.

