Финальный пятый сезон Очень странных дел приближается к своему грандиозному завершению. В течение ноября и декабря 2025 года поклонники сериала уже смогли посмотреть первые семь серий финального сезона, поэтому с нетерпением ждут даты выхода последней серии Очень странных дел.

Когда выйдет последняя серия 5 сезона Очень странные дела, читайте в нашем материале.

Последняя серия 5 сезона Очень странные дела: когда выйдет

Сейчас уже известна дата выхода последней серии сериала Очень странные дела 5 сезон. 1 января 2026 года состоится премьера последнего, восьмого эпизода. Этот культовый проект, сочетающий научную фантастику, хоррор и драму, снова собирает любимых героев для решающей битвы, которая определит судьбу всего Хокинса и мира наизнанку.

Посмотреть сериал можно будет онлайн на Netflix. По киевскому времени восьмая серия станет доступной 1 января в 3:00 ночи.

Этот сезон обещает соединить напряженный сюжет, эмоциональную драму, страх и юмор, а также ответить на все незакрытые вопросы, которые накапливались на протяжении всех пяти сезонов. Для фанатов сериала это будет настоящий итог истории, в котором судьба героев и будущее мира наизнанку будут определены раз и навсегда.

Netflix разделил пятый сезон на три блока:

27 ноября 2025 года — уже вышли первые четыре эпизода;

26 декабря 2025 года — в доступе следующие три серии;

1 января 2026 года — ожидайте премьеру финального восьмого эпизода, который продлится более двух часов.

Сюжет пятого сезона

Действие сезона разворачивается осенью 1987 года. Хокинс еще оправляется после катастрофы Разлома между мирами. Город фактически изолирован, правительство ввело карантин, а Одиннадцать вынуждена скрываться, чтобы избежать преследования.

Друзья снова собираются вместе, чтобы противостоять Векне — существу, которое стоит за чередой трагедий, произошедших с городом. С приближением годовщины исчезновения Уилла в Хокинсе царит напряжение и страх, а тьма угрожает поглотить все вокруг. Каждый из персонажей должен сделать решающий выбор в финальной схватке, от которого зависит судьба города и всего мира.

Особую атмосферу сезона создают карантинные ограничения и военизированная обстановка в Гокинсе. В то же время музыка 80-х, многочисленные культурные отсылки и детализированные костюмы подчеркивают дух эпохи и углубляют эмоциональное восприятие финальной истории.