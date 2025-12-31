Ведучий Григорій Решетнік разом з дружиною Христиною і трьома синами переїхали до двоповерхового будинку під Києвом. Сім’я чекала на цей момент п’ять років.

Решетніки повідомили про переїзд

Тривалий час подружжя разом із дітьми жило в орендованій квартирі. Водночас вони мріяли про переїзд до власного житла, будівництво якого тривало п’ять років. Процес ускладнився через початок повномасштабної війни в Україні.

І ось напередодні Нового року 2026 сім’я Решетніків переїхала до власного двоповерхового будинку під Києвом.

Зараз дивляться

– Нарешті наша мрія здійснилась – ми вдома. Ми чекали на цей момент довгих п’ять років, і за день до Нового року таки остаточно переїхали до свого будинку. Хочемо поділитися цією радістю з вами, – йдеться у повідомленні Решетніків.

Решетніки поставили вдома живу ялинку, яку рясно прикрасили гірляндою. Однак довго у новій оселі сім’я не затрималася.

Новий рік 2026 Решетніки зустічатимуть у Буковелі, тож, навіть не розпакувавши речі, подружжя разом із синами вирушило в дорогу.

Раніше Григорій розповідав, що площа їхнього будинку становить понад 150 квадратних метрів, він розташований у котеджному містечку з охороною. За словами ведучого, фінансово вкладається в будинок саме він.