Американского актера Уилла Смита обвинили в сексуальных домогательствах, незаконном увольнении и угрозах.

Во вторник, 30 декабря, профессиональный скрипач Брайан Кинг Джозеф подал иск в Верховный суд Калифорнии против звезды фильма Люди в черном и его компании Treyball Studios Management.

Что известно об обвинениях Уилла Смита

В иске утверждается, что Смит “намеренно готовил Джозефа к дальнейшей сексуальной эксплуатации” после того, как пригласил его присоединиться к своему мировому турне Based on a True Story: 2025 в ноябре 2024 года.

Музыкант подробно описал ряд “травмирующих событий”, которые якобы произошли с ним в марте 2025 года во время гастролей. Брайан Кинг Джозеф утверждает, что кто-то проник в его номер в отеле в Лас-Вегасе без следов взлома.

По словам скрипача, ему оставили записку со словами “Брайан, я вернусь… только мы” с изображением сердца и подписью, а также салфетки, бутылку пива, красный рюкзак, лекарства против ВИЧ с именем другого человека, серьги и документы о выписке из больницы.

Согласно иску, музыкант боялся, что этот человек вернется в номер и заставит его к интимной близости. Джозеф сообщил об инциденте персоналу отеля, местной полиции и менеджменту Вилла Смита. После этого один из членов команды актера “унизил” скрипача и уволил его.

Джозеф утверждает, что эта ситуация нанесла ему “серьезный эмоциональный стресс, экономический ущерб и ущерб репутации”.

Обвинения в адрес Уилла Смита уже успел прокомментировать его адвокат:

— Заявления г-на Джозефа в отношении моего клиента являются ложными, безосновательными и необдуманными. Мы категорически отрицаем эти обвинения и используем все доступные юридические средства, чтобы ответить на эти заявления и добиться установления истины.

Источник : People