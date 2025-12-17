Сына режиссера Роба Райнера официально обвинили в убийстве родителей
- Нику Райнеру инкриминируют два убийства первой степени с отягчающим обстоятельством.
- Следствие утверждает, что во время преступления был использован нож как опасное и смертельное оружие
- В случае признания виновным Нику Райнеру грозит пожизненное заключение или смертная казнь.
В Лос-Анджелесе выдвинули официальные обвинения 32-летнему Нику Райнеру – сыну голливудского режиссера Роба Райнера и его жены Мишель Сингер Райнер.
Прокуратура инкриминирует ему убийство обоих родителей, которых нашли мертвыми в собственном доме в районе Брентвуд, Калифорния.
Об этом на пресс-конференции сообщил окружной прокурор Лос-Анджелеса Нейтан Гохман.
Дело об убийстве Райнеров – обвинение
По словам прокурора, Нику Райнеру предъявлены два пункта обвинения в умышленном убийстве первой степени со специальным отягчающим обстоятельством – совершение нескольких убийств.
Отдельно в материалах дела фигурирует утверждение, что подозреваемый использовал нож как опасное и смертельное оружие.
Райнеру грозит пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение или смертная казнь. В то же время Нейтан Гохман уточнил, что решение о том, будет ли обвинение требовать смертной казни, пока не принято.
Подозреваемый должен был предстать перед судом во вторник, 16 декабря, для формального оглашения обвинений и подачи заявления о признании вины. Однако впоследствии окружной прокурор сообщил, что заседание перенесли на более позднюю дату.
Сначала Ник Райнер должен пройти медицинское обследование и быть признанным годным к участию в судебном процессе.
Убийство Тома Райнера и его жены
Обвинения были выдвинуты через два дня после того, как тела Роба и Мишель Райнер были найдены в их доме в Брентвуде. По данным следствия, оба погибли от многочисленных ножевых ранений.
Представители власти сообщили, что вскрытия еще продолжаются и именно они должны окончательно установить точную причину, способ и время смерти.
На вопрос журналистов, было ли найдено вероятное орудие убийства, Нейтан Гохман ответил, что эта информация будет обнародована уже в суде.