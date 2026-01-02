Американського актора Вілла Сміта звинуватили у сексуальних домаганнях, незаконному звільненні та погрозах.

У вівторок, 30 грудня, професійний скрипаль Браян Кінг Джозеф подав позов до Верховного суду Каліфорнії проти зірки фільму Люди в чорному та його компанії Treyball Studios Management.

Що відомо про звинувачення Вілла Сміта

У позові стверджується, що Сміт “навмисно готував Джозефа до подальшої сексуальної експлуатації” після того, як запросив його приєднатися до свого світового туру Based on a True Story: 2025 у листопаді 2024 року.

Музикант детально описав низку “травмуючих подій”, які нібито сталися з ним у березні 2025 року під час гастролей. Браян Кінг Джозеф стверджує, що хтось проник до його номера в готелі в Лас-Вегасі без слідів злому.

За словами скрипаля, йому залишили записку зі словами “Браяне, я повернуся… тільки ми” із зображенням серця і підписом, а також серветки, пляшку пива, червоний рюкзак, ліки проти ВІЛу з ім’ям іншої людини, сережки і документи про виписку з лікарні.

Згідно з позовом, музикант боявся, що ця людина повернеться в номер і змусить його до інтиму. Джозеф повідомив про інцидент персоналу готелю, місцевій поліції та менеджменту Вілла Сміта. Після цього один із членів команди актора “принизив” скрипаля та звільнив його.

Джозеф стверджує, що ця ситуація завдала йому “серйозного емоційного стресу, економічних збитків та шкоди репутації”.

Звинувачення у бік Вілла Сміта вже встиг прокоментувати його адвокат:

– Заяви пана Джозефа щодо мого клієнта є неправдивими, безпідставними та необдуманими. Ми категорично заперечуємо ці звинувачення і використаємо всі доступні юридичні засоби, щоб відповісти на ці заяви та домогтися встановлення істини.

Джерело : People