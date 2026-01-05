Актриса и режиссер Анджелина Джоли готовится покинуть Лос-Анджелес и с 2026 года жить преимущественно за пределами США. Об этом сообщают инсайдеры из ее окружения.

По их словам, звезда уже выставила на продажу дом в Калифорнии, в котором жила с 2016 года. Недвижимость показывают потенциальным покупателям в закрытом формате.

Где будет жить Анджелина Джоли

Источники рассказали, что с 2026 года Джоли планирует делить время между несколькими странами. Она будет оставаться в Нью-Йорке, где работает над своим творческим и модным проектом Atelier Jolie. Также актриса планирует жить в Европе и Камбодже.

К слову, Камбоджа занимает особое место в ее жизни: Джоли имеет гражданство этой страны и много лет связана с ней через личные и профессиональные проекты.

При этом, по словам инсайдеров, она не планирует полностью покидать США, но больше не хочет жить в Лос-Анджелесе на постоянной основе.

Почему Джоли решила переехать

Решение о переезде появилось после завершения многолетнего развода актрисы с Брэдом Питтом. Окончательно стороны договорились в конце 2024 года – через восемь лет после начала процесса, который сопровождался судебными спорами.

У пары шестеро детей: Мэддокс, Пакс, Захара, Шайло и близнецы Нокс и Вивьен. В 2026 году все они станут совершеннолетними. Ранее Джоли неоднократно говорила, что оставалась в Лос-Анджелесе именно из-за детей.

После развода актриса была основной опекуншей детей. Некоторые из них впоследствии отказались от фамилии Питт, а Шайло официально сменила ее после достижения совершеннолетия.

Представители Анджелины Джоли пока не комментировали информацию о ее планах переезда. Представители Брэда Питта от комментариев отказались.

