Акторка та режисерка Анджеліна Джолі готується залишити Лос-Анджелес і з 2026 року жити переважно за межами США. Про це повідомляють інсайдери з її оточення.

За їхніми словами, зірка вже виставила на продаж будинок у Каліфорнії, у якому мешкала з 2016 року. Нерухомість показують потенційним покупцям у закритому форматі.

Де житиме Анджеліна Джолі

Джерела розповіли, що з 2026 року Джолі планує ділити час між кількома країнами. Вона залишатиметься у Нью-Йорку, де працює над своїм творчим і модним проєктом Atelier Jolie. Також акторка планує жити в Європі та Камбоджі.

До слова, Камбоджа займає окреме місце в її житті: Джолі має громадянство цієї країни та багато років пов’язана з нею через особисті й професійні проєкти.

При цьому, за словами інсайдерів, вона не планує повністю залишати США, але більше не хоче жити в Лос-Анджелесі на постійній основі.

Чому Джолі вирішила переїхати

Рішення про переїзд з’явилося після завершення багаторічного розлучення акторки з Бредом Піттом. Остаточно сторони домовилися наприкінці 2024 року – через вісім років після початку процесу, який супроводжувався судовими спорами.

У пари шестеро дітей: Меддокс, Пакс, Захара, Шайло та близнюки Нокс і Вів’єн. У 2026 році всі вони стануть повнолітніми. Раніше Джолі неодноразово говорила, що залишалася в Лос-Анджелесі саме через дітей.

Після розлучення акторка була основною опікункою дітей. Деякі з них згодом відмовилися від прізвища Пітт, а Шайло офіційно змінила його після досягнення повноліття.

Представники Анджеліни Джолі наразі не коментували інформацію про її плани переїзду. Представники Бреда Пітта від коментарів відмовилися.

Джерело: PageSix

