Анджеліна Джолі планує переїхати з Лос-Анджелеса: де житиме акторка
- Анджеліна Джолі виставила на продаж будинок у Каліфорнії, де мешкала з 2016 року.
- З цього року Джолі планує ділити час між Нью-Йорком, Європою та Камбоджею.
- Раніше акторка казала, що залишалася в Лос-Анджелесі через дітей.
Акторка та режисерка Анджеліна Джолі готується залишити Лос-Анджелес і з 2026 року жити переважно за межами США. Про це повідомляють інсайдери з її оточення.
За їхніми словами, зірка вже виставила на продаж будинок у Каліфорнії, у якому мешкала з 2016 року. Нерухомість показують потенційним покупцям у закритому форматі.
Де житиме Анджеліна Джолі
Джерела розповіли, що з 2026 року Джолі планує ділити час між кількома країнами. Вона залишатиметься у Нью-Йорку, де працює над своїм творчим і модним проєктом Atelier Jolie. Також акторка планує жити в Європі та Камбоджі.
До слова, Камбоджа займає окреме місце в її житті: Джолі має громадянство цієї країни та багато років пов’язана з нею через особисті й професійні проєкти.
При цьому, за словами інсайдерів, вона не планує повністю залишати США, але більше не хоче жити в Лос-Анджелесі на постійній основі.
Чому Джолі вирішила переїхати
Рішення про переїзд з’явилося після завершення багаторічного розлучення акторки з Бредом Піттом. Остаточно сторони домовилися наприкінці 2024 року – через вісім років після початку процесу, який супроводжувався судовими спорами.
У пари шестеро дітей: Меддокс, Пакс, Захара, Шайло та близнюки Нокс і Вів’єн. У 2026 році всі вони стануть повнолітніми. Раніше Джолі неодноразово говорила, що залишалася в Лос-Анджелесі саме через дітей.
Після розлучення акторка була основною опікункою дітей. Деякі з них згодом відмовилися від прізвища Пітт, а Шайло офіційно змінила його після досягнення повноліття.
Представники Анджеліни Джолі наразі не коментували інформацію про її плани переїзду. Представники Бреда Пітта від коментарів відмовилися.