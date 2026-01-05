Певица Злата Огневич отреагировала на то, что некоторые пользователи сети сравнивают ее голос со скандальной Ани Лорак, которая предала Украину и сейчас живет в РФ.

Злата Огневич о сравнении с Ани Лорак

Артистка заверила, что они с предательницей Лорак совершенно разные: и по тембру голоса, и по технике пения, и по вокалу в целом.

— Люди, да имейте Бога в сердце! Ну какая Лорак? Это люди, у которых нет ушей, наверное. Мы совершенно разные, абсолютно: тембрально, исполнительски, технически, вокально, — подчеркнула Огневич.

В то же время Злата понимает, почему у некоторых людей возникли такие ассоциации. В свое время песню Ани Лорак использовали в рекламе шоколада, но впоследствии ее заменили треком Огневич Пристрасть.

Промокампании о том, что исполнительница изменилась, не было. Поэтому у людей остались ассоциации с Лорак, и именно это, по мнению Златы, вызвало путаницу.

— Я знаю, почему у людей сложилась такая ассоциация. Была реклама шоколада, и до этого ее рекламировала Ани Лорак песнями, своим голосом. Когда я начала петь песню Пристрасть, это, собственно, тоже была реклама шоколада, но не было такой большой промокампании. То есть у людей не было понимания, кто поет эту песню. Просто появилась новая песня, и никто не делал акцент на том, что изменилась исполнительница, — объяснила артистка.

Источник : Люкс ФМ