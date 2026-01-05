Співачка Злата Огнєвіч відреагувала на те, що деякі користувачі мережі порівнюють її голос зі скандальною Ані Лорак, яка зрадила Україну і нині живе в РФ.

Злата Огнєвіч про порівняння з Ані Лорак

Артистка запевнила, що вони зі зрадницею Лорак абсолютно різні: і за тембром голосу, і за технікою співу, і за вокалом загалом.

– Людоньки, та майте Бога в серці! Ну яка Лорак? Це люди, у яких немає вушок, напевно. Ми зовсім різні, абсолютно: тембрально, виконавчо, технічно, вокально, – наголосила Огнєвіч.

Водночас Злата розуміє, чому в деяких людей виникли такі асоціації. Свого часу пісню Ані Лорак використовували в рекламі шоколаду, але згодом її замінили треком Огнєвіч Пристрасть.

Промокампанії про те, що змінилася виконавиця, не було. Тож у людей залишилися асоціації з Лорак і саме це, на думку Злати, спричинило плутанину.

– Я знаю, чому була така стала асоціація у людей. Була реклама шоколаду, і до цього її рекламувала Ані Лорак піснями, своїм голосом. Коли я почала співати пісню Пристрасть, це, власне, була теж реклама шоколаду, то не було такої великої промокампанії. Тобто не було в людей розуміння, хто співає цю пісню. Просто з’явилася нова пісня, і ніхто не робив акцент на те, що змінилася виконавиця, – пояснила артистка.

Джерело : Люкс ФМ