Церемония Critics Choice Awards (Выбор критиков) начала новый год наград в индустрии, раздав статуэтки лучшим фильмам и сериалам года.

Награждение состоялось в павильоне Barker Hangar в Санта-Монике, а его ведущей второй раз подряд стала комик Челси Хэндлер.

Триумфаторы Critics Choice Awards 2026

Главным победителем вечера стала лента Битва за битвой режиссера Пола Томаса Андерсона. Картина получила сразу три ключевые награды – за лучший фильм, лучшую режиссуру и лучший адаптированный сценарий.

Сейчас смотрят

По четыре награды получили фильмы Франкенштейн и Грешники. В телевизионных категориях лидерство распределилось между несколькими проектами.

В этом году организаторы расширили список номинаций, добавив четыре новые категории: лучший варьете-сериал, трюковой дизайн, кастинг и актерский ансамбль, а также звук.

Critics Choice Awards 2026 – победители

Кино

Лучший фильм — Битва за битвой

Лучший режиссер — Пол Томас Андерсон (Битва за битвой)

Лучшая мужская роль — Тимоти Шаламе (Марти Великолепный)

Лучшая женская роль — Джесси Бакли (Гамнет)

Лучшая мужская роль второго плана – Джейкоб Элорди (Франкенштейн)

Лучшая женская роль второго плана – Эми Мэдиган (Оружие)

Лучший оригинальный сценарий – Райан Куглер (Грешники)

Лучший адаптированный сценарий – Пол Томас Андерсон (Битва за битвой)

Лучший молодой актер – Майлз Кейтон (Грешники)

Лучший анимационный фильм – Кейпоп-охотницы на демонов

Лучшая песня – Golden (Кейпоп-охотницы на демонов)

Лучший фильм на иностранном языке – Тайный агент

Телевидение

Лучший драматический сериал – Питт

Лучший комедийный сериал – Студия

Лучший мини-сериал – Юность

Лучшая мужская роль в драматическом сериале – Ноа Уэйл (Питт)

Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале – Кэтрин ЛаНаса (Питт)

Лучшая мужская роль в комедийном сериале — Сет Роген (Студия)

Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале — Айк Барингольц (Студия)

Лучшая мужская роль в мини-сериале — Стивен Грэм (Юность)

Лучшая женская роль в мини-сериале — Сара Снук (Вся ее вина)

Лучшее ток-шоу — Jimmy Kimmel Live!

С полным списком победителей Critics Choice Awards 2026 можно ознакомиться на сайте премии.

Источник : Variety