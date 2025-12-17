Две украинские работы продолжают борьбу за премию Оскар 2026. Американская киноакадемия обнародовала короткие списки, в которые вошли документальный фильм 2000 метров до Андреевки и анимационная короткометражка Я умерла в Ирпене.

Академия сформировала короткие списки в 12 категориях. В каждой из них оставили от 10 до 15 работ, которые прошли предварительный этап отбора и голосования профильных подразделений.

Украинские фильмы в шорт-листах на Оскар 2026

Фильм Мстислава Чернова 2000 метров до Андреевки попал в короткий список в категории Документальный полнометражный фильм.

Всего в эту категорию было допущено 201 ленту, из которых члены документального подразделения Академии отобрали 15 работ. Из них сформируют список из пяти номинантов на премию Оскар.

Лента Я умерла в Ирпене вошла в шорт-лист в категории Анимационный короткометражный фильм.

Здесь отбор был не менее конкурентным: к рассмотрению допустили 113 работ, а в короткий список прошли 15. Шорт-лист определили по итогам голосования членов киноакадемии, специализирующихся на анимации и коротком метре.

О чем фильм 2000 метров до Андреевки

Документальный фильм Мстислава Чернова снят во время украинского контрнаступления 2023 года.

В центре истории — бойцы Третьей штурмовой бригады, которые получают задание освободить село Андреевка в Донецкой области, двигаясь через узкую лесополосу.

Фильм демонстрирует, какой ценой украинцам дается каждый метр отвоеванной у российских захватчиков земли.

Мировая премьера фильма состоялась в январе 2025 года на фестивале Sundance. Предыдущая работа Чернова – 20 дней в Мариуполе – принесла Украине первую победу на Оскаре в 2024 году.

О чем фильм Я умерла в Ирпене

Анимационный фильм Анастасии Фалилеевой построен на собственном опыте режиссера. Она рассказывает об утре начала полномасштабного вторжения, когда вместе с парнем поехала в Ирпень, чтобы быть рядом с его семьей.

Через анимационную форму автор передает состояние растерянности, страха и внутреннего перелома, который пережили гражданские в первые дни войны.

Фильм уже успел получить международное признание: среди наград – награда фестиваля короткометражных фильмов в Клермон-Ферране и европейская анимационная премия Emile Awards 2025.

Голосование за номинации Оскар 2026 стартует 12 января и продлится четыре дня. Официальные номинанты будут объявлены 22 января, а имена победителей станут известны 15 марта во время церемонии вручения премии.

