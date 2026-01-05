Церемонія Critics Choice Awards (Вибір критиків) розпочала новий рік нагород в індустрії, роздавши статуетки найкращим фільмам й серіалам року.

Нагородження відбулося у павільйоні Barker Hangar у Санта-Моніці, а її ведучою вдруге поспіль стала комікеса Челсі Гендлер.

Тріумфатори Critics Choice Awards 2026

Головним переможцем вечора стала стрічка Одна битва за іншою режисера Пола Томаса Андерсона. Картина отримала одразу три ключові нагороди – за найкращий фільм, найкращу режисуру та найкращий адаптований сценарій.

По чотири нагороди отримали стрічки Франкенштейн і Грішники. У телевізійних категоріях лідерство розподілилося між кількома проєктами.

Цьогоріч організатори розширили перелік номінацій, додавши чотири нові категорії: найкращий вар’єте-серіал, трюковий дизайн, кастинг і акторський ансамбль, а також звук.

Critics Choice Awards 2026 – переможці

Кіно

Найкращий фільм – Одна битва за іншою

Найкращий режисер – Пол Томас Андерсон (Одна битва за іншою)

Найкраща чоловіча роль – Тімоті Шаламе (Марті Супрім. Геній комбінацій)

Найкраща жіноча роль – Джессі Баклі (Гамнет)

Найкраща чоловіча роль другого плану – Джейкоб Елорді (Франкенштейн)

Найкраща жіноча роль другого плану – Емі Медіган (Зброя)

Найкращий оригінальний сценарій – Раян Куґлер (Грішники)

Найкращий адаптований сценарій – Пол Томас Андерсон (Одна битва за іншою)

Найкращий молодий актор – Майлз Кетон (Грішники)

Найкращий анімаційний фільм – Кейпоп-мисливиці на демонів

Найкраща пісня – Golden (Кейпоп-мисливиці на демонів)

Найкращий фільм іноземною мовою — Таємний агент

Телебачення

Найкращий драматичний серіал – Пітт

Найкращий комедійний серіал – Студія

Найкращий мінісеріал – Юність

Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі – Ноа Вайл (Пітт)

Найкраща жіноча роль другого плану в драматичному серіалі – Кетрін ЛаНаса (Пітт)

Найкраща чоловіча роль у комедійному серіалі – Сет Роген (Студія)

Найкраща чоловіча роль другого плану в комедійному серіалі – Айк Барінгольц (Студія)

Найкраща чоловіча роль у мінісеріалі – Стівен Грем (Юність)

Найкраща жіноча роль у мінісеріалі — Сара Снук (Уся її провина)

Найкраще токшоу – Jimmy Kimmel Live!

З повним списком переможців Critics Choice Awards 2026 можна ознайомитись на сайті премії.

Джерело : Variety