Актор Джо Кірі, що здобув любов фанатів серіалу Дивні дива за роль Стіва Гаррінгтона, досяг успіху ще й в музичній кар’єрі.

Кірі, що виступає псевдонімом DJO, посів першу сходинку в чартах Spotify, випередивши попкоролеву Тейлор Свіфт.

Джо Кірі посунув Тейлор Свіфт у Spotify

Пісня End of Beginning, що вийшла ще у 2022 році в альбомі Decide, стрімко злетіла в рейтингах за час минулого вікенду.

Поштовхом до цього став фінал серіалу Дивні дива: після перегляду останніх епізодів шоу фанати почали масово слухати трек актора.

В результаті Джо Кірі вдалося змістити з першого місця пісню Тейлор Свіфт The Fate of Ophelia з її останнього альбому The Life of a Showgirl (2025). До цього моменту трек Свіфт утримував лідерство протягом 78 днів поспіль.

Цікаво, що сама Тейлор Свіфт схвально відгукувалася про творчість Джо. Раніше вони випадково зустрілися в нью-йоркській студії Electric Lady, де співачка особисто похвалила саме цей трек. У подкасті The Spout Podcast Джо згадував, що був шокований обізнаністю попзірки.

– Вона просто сказала: “Гей, мені справді подобається твоя пісня End of Beginning”. Я був у ступорі – звідки вона взагалі про неї дізналася? Але вона справжня меломанка, вона постійно шукає нову музику, тому це не повинно мене дивувати, – зауважив Кірі.

Музичний шлях Джо Кірі

Музика ніколи не була для актора просто хобі. Він почав займатися нею ще до того, як отримав роль у Дивних дивах. Джо є учасником психоделічного рок-гурту Post Animal, а як сольний виконавець під іменем DJO випустив уже три студійні альбоми.

Актор також з гумором згадує випадок біля студії запису, коли він випадково опинився там одночасно з Тейлор Свіфт. Вийшовши на вулицю, він побачив натовп із тисячі фанатів, які чекали на співачку. Люди були розчаровані, побачивши Джо замість Тейлор, і розгублено запитували, хто це такий.

Тепер, коли пісня Кірі стала хітом номер один, його впізнають не лише як актора, а й як успішного музиканта. На запитання про можливу спільну роботу зі Свіфт Джо відповів обережно, припустивши, що їхня зустріч могла “запустити певні процеси у всесвіті”, але поки що конкретних планів немає.

Джерело : New York Post