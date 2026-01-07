Американская комедийная актриса Эми Шумер официально начала процесс развода со своим мужем, шеф-поваром Крисом Фишером.

Согласно судебным документам округа Нью-Йорк, заявление было подано во вторник, 6 января.

Эми Шумер разводится с мужем

Этот шаг стал логическим продолжением заявления актрисы, которое она сделала еще 12 декабря в соцсетях.

Тогда 44-летняя звезда фильма Девушка без комплексов сообщила подписчикам, что они с Крисом приняли трудное решение расстаться после семи лет совместной жизни.

Несмотря на разрыв, Эми Шумер подчеркивает, что между ними сохранились теплые отношения. В своем декабрьском посте она отметила, что расставание является “дружеским, полным любви и уважения”.

Источники, близкие к паре, подтверждают, что в разводе нет никакого скандала или вражды, стороны только завершают формальные процедуры.

Приоритетом для бывших супругов остается воспитание их общего сына Джина, которому сейчас 6,5 лет.

– Мы очень любим друг друга и в дальнейшем сосредоточимся на воспитании нашего сына. Мы – семья навсегда, – заверила актриса, попросив аудиторию уважать их частную жизнь.

Попытки сохранить брак

Официальному процессу развода предшествовал период слухов и попыток спасти отношения. В начале ноября 2024 года Эми заявила фанатам, что они с Крисом все еще женаты.

Впоследствии инсайдеры сообщали, что пара в частном порядке работает над «обычными проблемами длительного брака» и оба настроены на сохранение отношений.

Уже в декабре того же года Шумер прямо ответила на спекуляции, отметив, что любые изменения в ее личной жизни не связаны с ее здоровьем, похудением или аутизмом. Она называла Криса “лучшим” и надеялась, что им удастся пройти через кризис.

В посте, опубликованном несколько дней назад, актриса написала, что 2026-й станет для нее годом “заботы о себе и любви к себе”, добавив, что движется вперед без сожалений и только с любовью.

Напомним, что Эми Шумер и Крис Фишер поженились 13 февраля 2018 года. В мае 2019 года у них родился сын.

Источник : People