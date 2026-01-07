Эми Шумер официально подала на развод после семи лет брака
- Эми Шумер разводится с мужем, шеф-поваром Крисом Фишером.
- Шумер подчеркнула, что расставание проходит в дружеской атмосфере и без конфликтов.
- До подачи заявления актриса неоднократно опровергала слухи о разводе.
Американская комедийная актриса Эми Шумер официально начала процесс развода со своим мужем, шеф-поваром Крисом Фишером.
Согласно судебным документам округа Нью-Йорк, заявление было подано во вторник, 6 января.
Этот шаг стал логическим продолжением заявления актрисы, которое она сделала еще 12 декабря в соцсетях.
Тогда 44-летняя звезда фильма Девушка без комплексов сообщила подписчикам, что они с Крисом приняли трудное решение расстаться после семи лет совместной жизни.
Несмотря на разрыв, Эми Шумер подчеркивает, что между ними сохранились теплые отношения. В своем декабрьском посте она отметила, что расставание является “дружеским, полным любви и уважения”.
Источники, близкие к паре, подтверждают, что в разводе нет никакого скандала или вражды, стороны только завершают формальные процедуры.
Приоритетом для бывших супругов остается воспитание их общего сына Джина, которому сейчас 6,5 лет.
– Мы очень любим друг друга и в дальнейшем сосредоточимся на воспитании нашего сына. Мы – семья навсегда, – заверила актриса, попросив аудиторию уважать их частную жизнь.
Попытки сохранить брак
Официальному процессу развода предшествовал период слухов и попыток спасти отношения. В начале ноября 2024 года Эми заявила фанатам, что они с Крисом все еще женаты.
Впоследствии инсайдеры сообщали, что пара в частном порядке работает над «обычными проблемами длительного брака» и оба настроены на сохранение отношений.
Уже в декабре того же года Шумер прямо ответила на спекуляции, отметив, что любые изменения в ее личной жизни не связаны с ее здоровьем, похудением или аутизмом. Она называла Криса “лучшим” и надеялась, что им удастся пройти через кризис.
В посте, опубликованном несколько дней назад, актриса написала, что 2026-й станет для нее годом “заботы о себе и любви к себе”, добавив, что движется вперед без сожалений и только с любовью.
Напомним, что Эми Шумер и Крис Фишер поженились 13 февраля 2018 года. В мае 2019 года у них родился сын.