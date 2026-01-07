Американська комедійна акторка Емі Шумер офіційно розпочала процес розлучення зі своїм чоловіком, шеф-кухарем Крісом Фішером.

Згідно з судовими документами округу Нью-Йорк, заяву було подано у вівторок, 6 січня.

Емі Шумер розлучається з чоловіком

Цей крок став логічним продовженням заяви акторки, яку вона зробила ще 12 грудня у соцмережах.

Зараз дивляться

Тоді 44-річна зірка фільму Дівчина без комплексів повідомила підписникам, що вони з Крісом прийняли важке рішення розійтися після семи років спільного життя.

Попри розрив, Емі Шумер наголошує, що між ними збереглися теплі стосунки. У своєму грудневому пості вона зазначила, що розставання є “дружнім, сповненим любові та поваги”.

Джерела, близькі до пари, підтверджують, що в розлученні немає жодного скандалу чи ворожнечі, сторони лише завершують формальні процедури.

Пріоритетом для колишнього подружжя залишається виховання їхнього спільного сина Джина, якому зараз 6,5 років.

– Ми дуже любимо один одного і надалі зосередимося на вихованні нашого сина. Ми – сім’я назавжди, — запевнила акторка, попросивши аудиторію поважати їхнє приватне життя.

Спроби зберегти шлюб

Офіційному процесу розлучення передував період чуток і спроб врятувати стосунки. На початку листопада 2024 року Емі заявила фанатам, що вони з Крісом все ще одружені.

Згодом інсайдери повідомляли, що пара приватно працює над “звичайними проблемами тривалого шлюбу”, і обидва налаштовані на збереження стосунків.

Вже у грудні того ж року Шумер прямо відповіла на спекуляції, зазначивши, що будь-які зміни в її особистому житті не пов’язані з її здоров’ям, схудненням чи аутизмом. Вона називала Кріса “найкращим” і сподівалася, що їм вдасться пройти через кризу.

У пості, опублікованому кілька днів тому, акторка написала, що 2026-й стане для неї роком “турботи про себе та любові до себе”, додавши, що рухається вперед без жалю та лише з любов’ю.

Нагадаємо, що Емі Шумер та Кріс Фішер одружилися 13 лютого 2018 року. У травні 2019 року у них народився син.

Джерело : People