Оля Полякова ответила хейтерам, которые критикуют ее за роскошный отдых в Буковеле. Певица проводит зимний отпуск вместе с дочерью Машей и ее мужем-иностранцем Эденом Пассарелли, которые приехали из США.

Что Полякова сказала хейтерам

Полякова вместе с дочерью и зятем арендовала виллу в Буковеле, где есть все для полного релакса, в том числе и бассейн под открытым небом. Именно оттуда Оля вышла в прямой эфир в Instagram и начала отвечать на вопросы подписчиков.

Некоторые упрекнули Полякову за деньги, мол, у певицы их достаточно, что она может позволить себе такой отдых во время войны. Звезда подчеркнула, что считать ее деньги не нужно, ведь она зарабатывает их честным трудом.

— Слушайте, во-первых, давайте не считать чужие деньги. Во-вторых, я свои средства зарабатываю честно своей спиной, горбом и горлодражкой. Нигде и ни у кого не краду. У государства не краду. Вы предъявляйте претензии тем, кто ворует у вас. Свои деньги я зарабатываю честно. Конечно, это совсем не те деньги, которые были до войны. Вот если бы нам сейчас мира. Было бы, конечно, лучше, — сказала певица.

Отвечая на вопрос о том, понравился ли ей зять, Оля назвала Эдена “хорошим, добрым и хорошо воспитанным” парнем.

Напомним, что Новый 2026 год певица встречала дома. Во время празднования Оля Полякова устроила зажигательные танцы с зятем и дочерью. Семья зажгла у елки под песню Jose Feliciano – Feliz Navidad.