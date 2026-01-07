Оля Полякова відповіла хейтерам, які критикують її за розкішний відпочинок в Буковелі. Співачка проводить зимову відпустку разом з донькою Машею та її чоловіком-іноземцем Еденом Пассареллі, які приїхали зі США.

Що Полякова сказала хейтерам

Полякова разом з донькою і зятем орендувала віллу в Буковелі, де є все для повного релаксу, зокрема й басейн просто неба. Саме звідти Оля вийшла у прямий ефір в Instagram й почала відповідати на запитання підписників.

Дехто дорікнув Поляковій за гроші, мовляв, у співачки їх достатньо, що вона може дозволити собі такий відпочинок під час війни. Зірка наголосила, що рахувати її гроші не треба, адже вона заробляє їх чесною працею.

Зараз дивляться

– Слухайте, по-перше, давайте не рахувати чужі гроші. По-друге, я свої кошти заробляю чесно своєю спиною, горбом і горлодранкою. Ніде і ні в кого не краду. У держави не краду. Ви висувайте претензії тим, хто краде у вас. Свої гроші я заробляю чесно. Звичайно, це зовсім не ті гроші, які були до війни. От якби нам зараз миру. Було би, звісно, краще, – сказала співачка.

Відповідаючи на запитання про те, чи сподобався їй зять, Оля назвала Едена “хорошим, добрим і гарно вихованим” хлопцем.

Нагадаємо, що Новий 2026 рік співачка зустрічала вдома. Під час святкування Оля Полякова влаштувала запальні танці із зятем та донькою. Сім’я запалила біля ялинки під пісню Jose Feliciano – Feliz Navidad.