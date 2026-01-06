Внучка певицы Софии Ротару, модель София Евдокименко, начала 2026 год с отдыха на элитном горнолыжном курорте Франции – Куршевеле.

Отпуск 24-летняя девушка провела в компании российской блогерши Дианы Манасир, дочери российского миллиардера с иорданскими корнями Зияда Манасира.

Внучка Ротару показалась с подругой-россиянкой

На личной странице в Instagram София поделилась серией фото с отдыха в Куршевеле. На одной из фотографий девушка позирует с подругой из России Дианой — они сделали селфи в зеркале во время шопинга.

В Telegram-канале внучка Ротару также опубликовала ряд кадров, отметив, что в этой поездке она “снова поняла, как важно иметь своих”.

— Наша зимняя сказка подходит к концу. Дурачиться с умными — редкая роскошь. Быть собой рядом с теми, кто понимает с полуслова — настоящий подарок. Сердце теплое. Энергии через край. Хочется творить! — добавила Евдокименко.

К слову, свой Telegram-канал София ведет на русском языке.

Диане Монасир 26 лет, она живет и развивает бизнес в России. В Москве девушка открыла дом флористики и декора, а также основала женский клуб и организовывает ретриты в Сочи.

София Евдокименко – дочь единственного сына Софии Ротару Руслана и его жены Светланы. Девушка живет за границей и строит там карьеру модели и инфлюенсерки. Также она открыла собственный бизнес – линию косметических средств по уходу за лицом и шеей.

Фото: София Евдокименко