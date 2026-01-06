С дочерью миллиардера РФ: внучка Ротару отдохнула в Куршевеле с подругой-россиянкой
- Внучка Софии Ротару провела отпуск с блогершей из РФ Дианой Манасир.
- Она показала фото с подругой-россиянкой и назвала ее "своей".
- Диана Манасир - дочь российского миллиардера с иорданскими корнями Зияда Манасира.
Внучка певицы Софии Ротару, модель София Евдокименко, начала 2026 год с отдыха на элитном горнолыжном курорте Франции – Куршевеле.
Отпуск 24-летняя девушка провела в компании российской блогерши Дианы Манасир, дочери российского миллиардера с иорданскими корнями Зияда Манасира.
Внучка Ротару показалась с подругой-россиянкой
На личной странице в Instagram София поделилась серией фото с отдыха в Куршевеле. На одной из фотографий девушка позирует с подругой из России Дианой — они сделали селфи в зеркале во время шопинга.
В Telegram-канале внучка Ротару также опубликовала ряд кадров, отметив, что в этой поездке она “снова поняла, как важно иметь своих”.
— Наша зимняя сказка подходит к концу. Дурачиться с умными — редкая роскошь. Быть собой рядом с теми, кто понимает с полуслова — настоящий подарок. Сердце теплое. Энергии через край. Хочется творить! — добавила Евдокименко.
К слову, свой Telegram-канал София ведет на русском языке.
Диане Монасир 26 лет, она живет и развивает бизнес в России. В Москве девушка открыла дом флористики и декора, а также основала женский клуб и организовывает ретриты в Сочи.
София Евдокименко – дочь единственного сына Софии Ротару Руслана и его жены Светланы. Девушка живет за границей и строит там карьеру модели и инфлюенсерки. Также она открыла собственный бизнес – линию косметических средств по уходу за лицом и шеей.
Фото: София Евдокименко