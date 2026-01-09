В результате атаки РФ пострадал дом Софии Нерсесян, звезды Детского Евровидения
- 10-летняя София Нерсесян показала поврежденный дом после атаки РФ.
- Девочка призналась, что ночь на 9 января была самой страшной в ее жизни.
- Певица призвала украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
В результате российской атаки на Киев в ночь на 9 января разрушениям подвергся дом, в котором проживает София Нарсесян, представительница Украины на Детском Евровидении 2025.
Юная певица показала последствия вражеской атаки и призвала украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Дрон РФ повредил дом Софии Нерсесян
После массированного обстрела София вышла на связь в сториз в Instagram. Девочка подчеркнула, что ненавидит российских оккупантов, а ночь на 9 января была самой страшной в ее жизни.
Певица опубликовала кадры, на которых можно увидеть поврежденный дом с разрушенными перекрытиями, выбитыми окнами и осколками стекла повсюду. К счастью, София и ее родные не пострадали.
— Это была самая страшная ночь в моей жизни, — поделилась представительница Украины на Детском Евровидении 2025.
Впоследствии София опубликовала видео с последствиями российского удара. Девочка подчеркнула, что страна-террорист РФ лишает украинских детей нормальной жизни.
— Пожалуйста, не игнорируйте тревоги, потому что однажды это может спасти вам жизнь. Сейчас очень опасное время, и посмотрите на наш дом…, — сказала певица.
Отметим, что Софии Нерсесян 10 лет, она родом из Киева, занимается волонтерством и активно участвует в благотворительных концертах.
Певица представляла Украину на Детском Евровидении 2025 в Грузии с песней Мотанка. По результатам голосования жюри и зрителей София Нерсесян заняла второе место.
Фото: София Нерсесян