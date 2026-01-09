Ротару отреагировала на ночную атаку на Киев 9 января, опубликовав фото разрушений
- София Ротару опубликовала в Instagram последствия комбинированной атаки РФ на Киев.
- Ротару публично не комментирует войну, но регулярно реагирует на трагедии, вызванные ударами по Украине.
- В ночь на 9 января Россия атаковала Киев дронами, ракетами Калибр и баллистикой.
Певица София Ротару показала в своих соцсетях последствия комбинированной атаки на Киев в ночь на 9 января.
Артистка публично не высказывается о войне, но систематически реагирует на трагические события, связанные с ударами по Украине.
Реакция Софии Ротару
В сториз в Instagram певицы появился коллаж из снимков с мест взрывов в разных районах украинской столицы.
Фотографии фиксируют моменты попаданий в жилые многоэтажки и пожары, вызванные ударами российских оккупантов по Киеву. Также среди снимков есть фотография, где люди прячутся в метро во время вражеского налета.
– Киев. 09.01.2026 – указано в посте, который дополнен эмодзи в виде разбитого сердца.
Этой ночью Россия атаковала украинскую столицу ударными БПЛА, крылатыми ракетами Калибр и баллистическим вооружением. В городе прогремела серия взрывов.
На момент написания материала известно о четырех погибших и более двух десятках раненых в результате атаки.
Ротару и война в Украине
Ранее ведущий Алексей Суханов объяснял, почему София Ротару не делает публичных заявлений с осуждением оккупантов. По его словам, есть определенное обстоятельство, которое мешает певице это сделать.
Суханов подчеркнул, что Ротару “не просто так молчит” о войне. Он не стал раскрывать подробности, однако добавил, что Ротару небезразлично то, что происходит в нашей стране.
Также о позиции Софии Ротару уже высказывался Фагот, лидер группы ТНМК. Он предположил, что молчание артистки может быть связано с наличием имущества на оккупированной территории.