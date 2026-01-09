Певица София Ротару показала в своих соцсетях последствия комбинированной атаки на Киев в ночь на 9 января.

Артистка публично не высказывается о войне, но систематически реагирует на трагические события, связанные с ударами по Украине.

Реакция Софии Ротару

В сториз в Instagram певицы появился коллаж из снимков с мест взрывов в разных районах украинской столицы.

Фотографии фиксируют моменты попаданий в жилые многоэтажки и пожары, вызванные ударами российских оккупантов по Киеву. Также среди снимков есть фотография, где люди прячутся в метро во время вражеского налета.

– Киев. 09.01.2026 – указано в посте, который дополнен эмодзи в виде разбитого сердца.

Этой ночью Россия атаковала украинскую столицу ударными БПЛА, крылатыми ракетами Калибр и баллистическим вооружением. В городе прогремела серия взрывов.

На момент написания материала известно о четырех погибших и более двух десятках раненых в результате атаки.

Ротару и война в Украине

Ранее ведущий Алексей Суханов объяснял, почему София Ротару не делает публичных заявлений с осуждением оккупантов. По его словам, есть определенное обстоятельство, которое мешает певице это сделать.

Суханов подчеркнул, что Ротару “не просто так молчит” о войне. Он не стал раскрывать подробности, однако добавил, что Ротару небезразлично то, что происходит в нашей стране.

Также о позиции Софии Ротару уже высказывался Фагот, лидер группы ТНМК. Он предположил, что молчание артистки может быть связано с наличием имущества на оккупированной территории.