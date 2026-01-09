Унаслідок російської атаки на Київ у ніч на 9 січня руйнувань зазнав будинок, у якому мешкає Софія Нарсесян, представниця України на Дитячому Євробаченні 2025.

Юна співачка показала наслідки ворожої атаки та закликала українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Дрон РФ пошкодив будинок Софії Нерсесян

Після масованого обстрілу Софія вийшла на зв’язок у сториз в Instagram. Дівчина наголосила, що ненавидить російських окупантів, а ніч проти 9 січня була найстрашнішою у її житті.

Зараз дивляться

Співачка опублікувала кадри, на яких можна побачити пошкоджений будинок з понівеченими перекриттями, вибитими вікнами і уламками скла повсюду. На щастя, Софія та її рідні не постраждали.

– Це була найстрашніша ніч у моєму житті, – поділилася представниця України на Дитячому Євробаченні 2025.

Згодом Софія опублікувала відео з наслідками російського удару. Дівчина наголосила, що країна-терорист РФ позбавляє українських дітей нормального життя.

– Будь ласка, не ігноруйте тривоги, тому що один раз це може зберегти ваше життя. Зараз дуже небезпечний час, і подивіться на наш дім…, – сказала співачка.

Зазначимо, що Софії Нерсесян 10 років, вона родом з Києва, займається волонтерством та активно бере участь у благодійних концертах.

Співачка представляла Україну на Дитячому Євробаченні 2025 у Грузії з піснею Мотанка. За результатами голосування журі та глядачів Софія Нерсесян посіла друге місце.

Фото: Софія Нерсесян