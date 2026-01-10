Українська співачка Аліна Гросу вперше стане мамою. Чутки про свою вагітність артистка підтвердила у новому відеокліпі на пісню Жити на повну.

Вагітність Аліни Гросу

– Там де є любов – завжди є продовження. Ми живемо у важкі часи. Але так хочеться кожному побажати маленького щастя, яке зігрівало б серце у будь-який час або було під серцем, – написала Аліна Гросу в Instagram.

Співачка продемонструвала вагітний животик у новому кліпі. На кадрах вона з’являється разом з коханим, обличчя якого залишається прихованим. Артистка разом зі своїм обранцем тримається за руки та обіймається.

Аліна Гросу зазначила, що життя одне, тому варто жити на повну за можливості, як важко воно не давалося б. Співачка побажала своїм шанувальникам кохати на повну, попри все, відпускати тих, хто не цінує, і цінувати людей, які залишаються завжди поруч.

Зараз дивляться

– І головне, цінуйте себе! Люблю вас безмежно і дякую, що ви в мене є. P.S. Я сама шокована. Досі не віриться, що скоро у нас зʼявиться маленьке персональне щастячко, – підписала кадри з кліпу артистка.

У коментарях в Instagram шанувальники почали вітати Аліну Гросу з такою щасливою новиною.

Як все гармонійно! А найбільше радує, що все-таки це Роман. І скоро буде малюк! Що може бути найбільшим щастям? Родина! Любов! Мир! Спокій!

Урааа, я знала що це Роман.

Вауу, я так тішуся за вас! Молодці! Ні разу не сумнівалася, що це Роман. По очах добре видно. Дуже рада, що ви через стільки років пронесли своє кохання і матимете дитинку. Щастя вам безмежного! Пісня супер! І в Романа така гарна українська мова.

Які ви класні! Міцного здоровʼя та легкої вагітності.

Maron – Роман, все логічно. Щастя вам, – пишуть шанувальники Аліни Гросу.

Варто зазначити, що кліп Жити на повну є четвертою спільною роботою Аліни Гросу із загадковим виконавцем Don Maron. Зазначається, що це є найособистішою піснею артисти в її дискографії.

Прем’єра кліпу мала відбутися ще 9 січня. Проте її перенесли після масштабного російського обстрілу по Україні.

Раніше ЗМІ писали, що чоловіком співачки є російський актор Роман Полянський, обличчя якого вона приховує і з яким почала зустрічатися ще до початку повномасштабної війни в Україні.

У жовтні 2025 року Аліна Гросу пояснила, чому не показує свого чоловіка та приховує його ім’я. За словами співачки, вона не хоче виправдовуватися перед публікою.