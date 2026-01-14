Вдова народного артиста Украины Виталия Белоножко — певица Светлана Белоножко — призналась, какую пенсию получает и на какие средства живет во время войны.

Светлана Белоножко о пенсии

Жена покойного Виталия Белоножко отметила, что большинство концертов, в которых она участвует, являются благотворительными. Во время выступления артисты собирают средства для ВСУ.

Когда выпадает возможность дать коммерческий концерт, Светлана тоже просит часть средств перечислить на нужды армии, поскольку это для нее важно.

— Для меня это обязательно. Потому что тыл тоже фронт, мы не можем сидеть сложа руки. Воинам нужна поддержка, им нужно настроение. Иногда выходишь на сцену, спрашиваешь: Что бы вы хотели услышать? – и просят что-то легкое, веселое, о любви, чтобы хоть немного отвлечься от суровых будней войны. Поэтому мы делаем все, что можем, — сказала артистка.

Светлана Белоножко говорит, что пенсия у нее совсем маленькая и на эту сумму не проживешь. Даже надбавка за звание народной артистки не спасает ситуацию. Поэтому у женщины есть дополнительный источник дохода – она сдает в аренду жилье.

— Моя пенсия сегодня настолько мала, что даже немного стыдно говорить. Да, я народная артистка, но надбавка за это – символическая, почти копейки. Это даже не пенсия, а скорее подачка, трудно назвать иначе. Однако как-то устраиваем жизнь, чтобы хватало на все необходимое, – хотя мед, как говорится, по рукам не течет. Ищем дополнительные возможности: сдаем жилье, это позволяет жить спокойнее, – поделилась Белоножка.

Ранее на размер своей пенсии жаловался Иво Бобул. Народный артист подчеркивал, что выплаты от государства не соответствуют его многолетнему стажу на сцене.

