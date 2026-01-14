Певицу Христину Соловий заметили в центре Львова с новым возлюбленным. Пара прогуливалась по площади Рынок, когда к ним подошел блогер Николас Карма, который спрашивает у прохожих о стоимости их образа.

Христину Соловий застукали с избранником

Соловий не спешит афишировать свои отношения, поэтому на видео ее возлюбленного рассмотреть не удастся. Лицо мужчины заблюрили, а затем он отошел в сторону. О избраннике Христина сказала всего два слова: Люблю его.

На вопрос Николаса Кармы, во что певица одета, она ответила, что вышла на прогулку по Львову “в свитере своего мужчины”, дополнив образ поясом от белья.

Черная короткая куртка Соловий стоит более $500, а высокие ботфорты на каблуках — около $150. По словам артистки, она не привыкла покупать дорогие вещи для себя.

Что касается личной жизни, ранее в программе Тур звездами Христина признавалась, что никогда не хотела выносить свои отношения на всеобщее обозрение. Исключение пришлось сделать, когда ее “поймали на горячем” с писателем и музыкантом Сергеем Жаданом.