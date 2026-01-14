Співачку Христину Соловій помітили у центрі Львова з новим коханим. Пара прогулювалася площею Ринок, коли до них підійшов блогер Ніколас Карма, який запитує у перехожих про вартість їхнього образу.

Христину Соловій заскочили з обранцем

Соловій не поспішає афішувати свої стосунки, тож на відео її коханого роздивитися не вдасться. Обличчя чоловіка заблюрили, а потім він відійшов в сторону. Про обранця Христина сказала всього два слова: Люблю його.

На запитання Ніколаса Карми, у чому співачка одягнута, вона відповіла, що вийшла на прогулянку Львовом “у светрі свого чоловіка”, доповнивши образ поясом від білизни.

Чорна коротка куртка Соловій коштує понад $500, а високі ботфорти на підборах – близько $150. За словами артистки, вона не звикла купувати дорогі речі для себе.

Щодо особистого життя, раніше у програмі Тур зірками Христина зізнавалася, що ніколи не хотіла виносити свої стосунки назагал. Виняток довелося зробити, коли її “спіймали на гарячому” з письменником та музикантом Сергієм Жаданом.