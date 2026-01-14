Люблю його: Христину Соловій заскочили у центрі Львова з коханим
- Христину Соловій разом з її обранцем помітили на площі Ринок у Львові.
- Співачка висловилася про свої стосунки та розповіла, скільки коштує її образ.
Співачку Христину Соловій помітили у центрі Львова з новим коханим. Пара прогулювалася площею Ринок, коли до них підійшов блогер Ніколас Карма, який запитує у перехожих про вартість їхнього образу.
Христину Соловій заскочили з обранцем
Соловій не поспішає афішувати свої стосунки, тож на відео її коханого роздивитися не вдасться. Обличчя чоловіка заблюрили, а потім він відійшов в сторону. Про обранця Христина сказала всього два слова: Люблю його.
На запитання Ніколаса Карми, у чому співачка одягнута, вона відповіла, що вийшла на прогулянку Львовом “у светрі свого чоловіка”, доповнивши образ поясом від білизни.
Чорна коротка куртка Соловій коштує понад $500, а високі ботфорти на підборах – близько $150. За словами артистки, вона не звикла купувати дорогі речі для себе.
Щодо особистого життя, раніше у програмі Тур зірками Христина зізнавалася, що ніколи не хотіла виносити свої стосунки назагал. Виняток довелося зробити, коли її “спіймали на гарячому” з письменником та музикантом Сергієм Жаданом.