Голливудская звезда Зои Салдана официально возглавила рейтинг самых кассовых актеров в истории кино.

Стать лидером ей помог успех новой ленты Джеймса Кэмерона Аватар: Огонь и пепел, которая вышла на экраны в декабре 2025 года.

Благодаря очередной части саги о планете Пандора, совокупные кассовые сборы фильмов с участием Салданы достигли ошеломляющей отметки в почти $15,5 млрд долларов.

Это позволило ей опередить предыдущих лидеров – Скарлетт Йоханссон и Сэмюэла Л. Джексона.

Зои Салдана – самая кассовая актриса

Знаменитость установила еще одно уникальное достижение: она единственная актриса, снявшаяся в трех самых кассовых фильмах в истории.

Речь идет о первом Аватаре (2009), Мстители: Финал (2019) и Аватар: Путь воды (2022). Эти фильмы занимают первое, второе и третье места в мировом рейтинге соответственно.

Кроме того, Салдана стала первой женщиной в киноиндустрии, появившейся в четырех картинах, каждая из которых заработала в прокате более $2 млрд. В этот список также входит блокбастер Мстители: Война бесконечности (2018).

Помимо вселенных Marvel и Аватара, значительный вклад в капитализацию актрисы внесла трилогия Звездный путь, где она сыграла Нийоту Ухуру — эти фильмы вместе собрали более $1 млрд.

Реакция Зои Салдана

После обнародования новых данных рейтинга актриса записала трогательное видео в социальных сетях. Она поблагодарила режиссеров, которые доверили ей ключевые роли, в частности Джей Джей Абрамса, братьев Руссо и Джеймса Ганна. Особое внимание она уделила Джеймсу Кэмерону, который, по ее словам, разглядел в ней потенциал, которого она сама в себе не видела.

– Этот успех принадлежит всем нам. Я бесконечно благодарна фанатам, ведь без вашей поддержки и энтузиазма эти рекорды были бы невозможны, – отметила Салдана.

Стоит напомнить, что 2025 год стал для Зои Салданы триумфальным не только по доходам. В марте она получила премию Оскар за лучшую женскую роль второго плана в фильме Эмилия Перес. Это сделало ее первой американкой доминиканского происхождения, которая завоевала статуэтку Академии.

Салдана не собирается останавливаться на достигнутом. В фильме Аватар: Огонь и пепел она снова вернулась к роли воительницы Нейтири, созданной с помощью технологии захвата движения.

Актриса уже подписала контракты на четвертую и пятую части франшизы, релизы которых запланированы на 2029 и 2031 годы.

Источник : Variety