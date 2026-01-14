Голлівудська зірка Зої Салдана офіційно очолила рейтинг найкасовіших акторів в історії кіно.

Стати лідером їй допоміг успіх нової стрічки Джеймса Кемерона Аватар: Вогонь і попіл, яка вийшла на екрани у грудні 2025 року.

Завдяки черговій частині саги про планету Пандора, сукупні касові збори фільмів за участю Салдани сягнули приголомшливої позначки у майже $15,5 млрд доларів.

Це дозволило їй випередити попередніх лідерів – Скарлетт Йоганссон та Семюела Л. Джексона.

Зої Салдана – найкасовіша акторка

Знаменитість встановила ще одне унікальне досягнення: вона єдина акторка, яка знялася у трьох найкасовіших фільмах в історії.

Йдеться про перший Аватар (2009), Месники: Завершення (2019) та Аватар: Шлях води (2022). Ці стрічки посідають перше, друге та третє місця у світовому рейтингу відповідно.

Крім того, Салдана стала першою жінкою в кіноіндустрії, яка з’явилася у чотирьох картинах, кожна з яких заробила у прокаті понад $2 млрд. До цього списку також входить блокбастер Месники: Війна нескінченності (2018).

Окрім всесвітів Marvel та Аватара, значний внесок у капіталізацію акторки зробила трилогія Зоряний шлях, де вона зіграла Нійоту Ухуру – ці фільми разом зібрали понад $1 млрд.

Реакція Зої Салдана

Після оприлюднення нових даних рейтингу акторка записала зворушливе відео у соціальних мережах. Вона подякувала режисерам, які довірили їй ключові ролі, зокрема Джей Джей Абрамсу, братам Руссо та Джеймсу Ганну. Особливу увагу вона приділила Джеймсу Кемерону, який, за її словами, розгледів у ній потенціал, якого вона сама в собі не бачила.

– Цей успіх належить усім нам. Я безмежно вдячна фанатам, адже без вашої підтримки та ентузіазму ці рекорди були б неможливими, – зазначила Салдана.

Варто нагадати, що 2025 рік став для Зої Салдани тріумфальним не лише за доходами. У березні вона отримала премію Оскар за найкращу жіночу роль другого плану у фільмі Емілія Перес. Це зробило її першою американкою домініканського походження, яка завоювала статуетку Академії.

Салдана не збирається зупинятися на досягнутому. У фільмі Аватар: Вогонь і попіл вона знову повернулася до ролі воїтельниці Нейтірі, створеної за допомогою технології захоплення руху.

Акторка вже підписала контракти на четверту та п’яту частини франшизи, релізи яких заплановані на 2029 та 2031 роки.

Джерело : Variety