Голливудская звезда Тимоти Шаламе неожиданно обратился к своим украинским поклонникам, но фанатов это не впечатлило.

Поводом для этого стал выход на большие экраны фильма Марти Великолепный.

Тимоти Шаламе обратился к украинцам

Видео распространили на странице платформы United24. В коротком ролике можно заметить, что Шаламе куда-то спешит, поэтому разговор с автором записи получился недолгим.

Женщина за кадром спросила у актера, что бы он сказал своим фанатам в Украине, которые пойдут посмотреть на него в спортивной трагикомедии Марти Великолепный. В ответ он просто поблагодарил всех зрителей в Киеве за интерес к фильму и передал приветствия.

– Американский актер Тимоти Шаламе, звезда фильма Марти Суприм, обратился с посланием к своим украинским поклонникам, – говорится в сообщении United24.

Реакция сети

Подписчики отнеслись к такому “обращению” без энтузиазма. Более того, упрекнули актера в безразличии к тому, что происходит в Украине. Ведь его тон и поведение никак не указывали на то, что он беспокоится из-за войны в Украине.

– Может, лучше удалит это видео, – прокомментировал ролик стендап-комик Антон Тимошенко.

Некоторым из фолловеров Тимоти Шаламе в новом образе напомнил украинского блогера Сергея Стерненко. Поэтому подписчики удивились, что он не объявил сбор, и продолжили иронизировать по поводу «обращения».

Немного расстроена, что он не сказал: “Приветствую вас, друзья, закидывайте на русорез!”.

Ого, какой мощный месседж!

Если бы его спросили о какой-нибудь Москве, он бы то же самое сказал со своим shout out to people в Московии…

Мда, Стерненко зазнался.

Впечатление, что мы живем в разных вселенных.

Похоже, ему абсолютно все равно. Что ж, спасибо за то, что ничего не сказал нам в обращении, Тимоти!

По крайней мере честен.

Такое впечатление, что наоборот хотел закрыть эту тему.

Он хоть знает, где Киев?

Напомним, что именно за фильм Марти Великолепный Тимоти Шаламе получил свой первый Золотой глобус. В Украине показ ленты в кинотеатрах стартует 15 января.