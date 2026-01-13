В сети высмеяли “обращение” Шаламе к украинцам: что не так с заявлением актера
- Тимоти Шаламе кратко обратился к украинским зрителям по случаю выхода нового фильма.
- Пользователи сети с иронией отреагировали на его "обращение".
- В комментариях Шаламе упрекнули в безразличии к войне в Украине.
Голливудская звезда Тимоти Шаламе неожиданно обратился к своим украинским поклонникам, но фанатов это не впечатлило.
Поводом для этого стал выход на большие экраны фильма Марти Великолепный.
Тимоти Шаламе обратился к украинцам
Видео распространили на странице платформы United24. В коротком ролике можно заметить, что Шаламе куда-то спешит, поэтому разговор с автором записи получился недолгим.
Женщина за кадром спросила у актера, что бы он сказал своим фанатам в Украине, которые пойдут посмотреть на него в спортивной трагикомедии Марти Великолепный. В ответ он просто поблагодарил всех зрителей в Киеве за интерес к фильму и передал приветствия.
– Американский актер Тимоти Шаламе, звезда фильма Марти Суприм, обратился с посланием к своим украинским поклонникам, – говорится в сообщении United24.
Реакция сети
Подписчики отнеслись к такому “обращению” без энтузиазма. Более того, упрекнули актера в безразличии к тому, что происходит в Украине. Ведь его тон и поведение никак не указывали на то, что он беспокоится из-за войны в Украине.
– Может, лучше удалит это видео, – прокомментировал ролик стендап-комик Антон Тимошенко.
Некоторым из фолловеров Тимоти Шаламе в новом образе напомнил украинского блогера Сергея Стерненко. Поэтому подписчики удивились, что он не объявил сбор, и продолжили иронизировать по поводу «обращения».
- Немного расстроена, что он не сказал: “Приветствую вас, друзья, закидывайте на русорез!”.
- Ого, какой мощный месседж!
- Если бы его спросили о какой-нибудь Москве, он бы то же самое сказал со своим shout out to people в Московии…
- Мда, Стерненко зазнался.
- Впечатление, что мы живем в разных вселенных.
- Похоже, ему абсолютно все равно. Что ж, спасибо за то, что ничего не сказал нам в обращении, Тимоти!
- По крайней мере честен.
- Такое впечатление, что наоборот хотел закрыть эту тему.
- Он хоть знает, где Киев?
Напомним, что именно за фильм Марти Великолепный Тимоти Шаламе получил свой первый Золотой глобус. В Украине показ ленты в кинотеатрах стартует 15 января.