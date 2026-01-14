Репер Міша Правильний мобілізувався до лав Збройних сил України. Наразі він проходить базову загальновійськову підготовку (БЗВП).

Де служитиме Міша Правильний

Про рішення мобілізуватися до війська репер повідомив у своєму Telegram-каналі. Міша Правильний долучився до батальйону Нахтіґаль 20-ї бригади оперативного призначення Любарт 1-го корпусу НГУ Азов.

– Я ухвалив рішення долучитись до батальйону Нахтігаль (бригада Любарт). Зараз перебуваю на БЗВП: безкоштовна, заспокійлива, відновлююча практика, – написав він.

Репер також пояснив своє рішення вступити до лав ЗСУ. За словами Правильного, восени 2025 року у нього закінчилися всі відстрочки і він постав перед вибором: виконувати закон про військову службу або ж обходити його.

Зараз дивляться

Артист зізнався, що у нього достатньо ресурсів, аби уникнути служби. Однак Міша Правильний не став цього робити, оскільки б тоді його творчість була б лицемірною. Тож він вирішив мобілізуватися за власним бажанням.

Нещодавно ведучий каналу ICTV та марафону Єдині новини Вадим Карп’як повідомив, що став речником 8 корпусу Десантно-штурмових військ. Він добровільно мобілізувався до лав ЗСУ у жовтні минулого року.

Фото: Міша Правильний