Закінчилися всі відстрочки: репер Міша Правильний мобілізувався до ЗСУ
- Репер Міша Правильний добровільно мобілізувався до війська.
- Наразі він проходить базову загальновійськову підготовку.
- Артист пояснив, чому ухвалив таке рішення.
Репер Міша Правильний мобілізувався до лав Збройних сил України. Наразі він проходить базову загальновійськову підготовку (БЗВП).
Де служитиме Міша Правильний
Про рішення мобілізуватися до війська репер повідомив у своєму Telegram-каналі. Міша Правильний долучився до батальйону Нахтіґаль 20-ї бригади оперативного призначення Любарт 1-го корпусу НГУ Азов.
– Я ухвалив рішення долучитись до батальйону Нахтігаль (бригада Любарт). Зараз перебуваю на БЗВП: безкоштовна, заспокійлива, відновлююча практика, – написав він.
Репер також пояснив своє рішення вступити до лав ЗСУ. За словами Правильного, восени 2025 року у нього закінчилися всі відстрочки і він постав перед вибором: виконувати закон про військову службу або ж обходити його.
Артист зізнався, що у нього достатньо ресурсів, аби уникнути служби. Однак Міша Правильний не став цього робити, оскільки б тоді його творчість була б лицемірною. Тож він вирішив мобілізуватися за власним бажанням.
Нещодавно ведучий каналу ICTV та марафону Єдині новини Вадим Карп’як повідомив, що став речником 8 корпусу Десантно-штурмових військ. Він добровільно мобілізувався до лав ЗСУ у жовтні минулого року.
Фото: Міша Правильний