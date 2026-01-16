Принц и принцесса Уэльские расширили свою команду, пригласив на работу специалиста по управлению кризисными коммуникациями Лизу Ревенскрофт.

Несмотря на то, что в настоящее время пара имеет самые высокие рейтинги популярности среди членов монаршей семьи, они решили действовать на опережение.

Новое лицо в Кенсингтонском дворце

Лиза Ревенскрофт – эксперт, чье резюме впечатляет опытом работы с самыми сложными темами: от сексуальных скандалов и бойкотов крупных компаний до серьезных геополитических рисков.

Сейчас смотрят

Ее главная специализация – минимизация репутационных потерь и максимально быстрое решение острых проблем.

В Кенсингтонском дворце отмечают, что Ревенскрофт наняли для общей поддержки пресс-службы. По официальной версии, она будет заниматься повседневным взаимодействием со СМИ и не будет выполнять специфические кризисные функции прямо сейчас.

По мнению обозревателя Ричарда Идена, такой шаг может быть стратегическим решением Уильяма и Кейт, которые хотят быть готовыми к любым вызовам.

Угроза со стороны Гарри и Меган

Иден связывает привлечение такого специалиста с возможным возвращением принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию. Сейчас в королевских кругах обсуждают так называемый Проект Оттепель (Project Thaw) – план по восстановлению репутации герцогов Сассекских среди британцев и их сближению с семьей.

В ближайшее время ожидается решение о возвращении Гарри и Меган круглосуточной вооруженной охраны за счет налогоплательщиков во время их визитов в страну.

Кроме того, в СМИ появляется все больше публикаций о том, что Меган может привезти детей к дедушке-королю уже этим летом, а Гарри планирует пригласить Чарльза III на открытие Игр Непокоренных в Бирмингеме в следующем году.

Для Уильяма и Кейт, которые только недавно переехали в новый дом Форест Лодж в Виндзоре и наслаждаются покоем после болезни принцессы, такая активность Сассекских рассматривается как потенциальный вызов. Они опасаются, что возвращение Гарри и Меган может создать конкуренцию и спровоцировать новую волну конфликтов.

Чем занята королевская семья

Сейчас принц Уильям и Кейт Миддлтон находятся на пике своей популярности. Кейт постепенно возвращается к привычной жизни после курса лечения от рака, а Уильям успешно управляет герцогством Корнуолл. Их старший сын, принц Джордж, готовится к поступлению в среднюю школу в сентябре.

Зато в других частях дворца ситуация менее стабильна: король Чарльз III продолжает лечение от онкологии, а репутация принца Эндрю остается под ударом из-за старых скандалов.

Именно поэтому Уэльские стремятся укрепить свои тылы с помощью профессионалов, чтобы не позволить внешним обстоятельствам или родственникам из Калифорнии разрушить их имидж будущих монархов.

Источник : Daily Mail

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.