Принц та принцеса Уельські розширили свою команду, запросивши на роботу фахівчиню з управління кризовими комунікаціями Лізу Ревенскрофт.

Попри те, що наразі пара має найвищі рейтинги популярності серед членів монаршої родини, вони вирішили діяти на випередження.

Нове обличчя у Кенсінгтонському палаці

Ліза Ревенскрофт – експертка, чиє резюме вражає досвідом роботи з найскладнішими темами: від сексуальних скандалів та бойкотів великих компаній до серйозних геополітичних ризиків.

Її головна спеціалізація – мінімізація репутаційних втрат та максимально швидке вирішення гострих проблем.

У Кенсінгтонському палаці наголошують, що Ревенскрофт найняли для загальної підтримки пресслужби. За офіційною версією, вона займатиметься повсякденною взаємодією зі ЗМІ та не виконуватиме специфічні кризові функції просто зараз.

На думку оглядача Річарда Ідена, такий крок може бути стратегічним рішенням Вільяма та Кейт, які хочуть бути готовими до будь-яких викликів.

Загроза з боку Гаррі та Меган

Іден пов’язує залучення такого фахівця із можливим поверненням принца Гаррі та Меган Маркл до Великої Британії. Зараз у королівських колах обговорюють так званий Проєкт Відлига (Project Thaw) – план із відновлення репутації герцогів Сассекських серед британців та їхнього зближення з родиною.

Найближчим часом очікується рішення щодо повернення Гаррі та Меган цілодобової збройної охорони за кошти платників податків під час їхніх візитів до країни.

Крім того, у ЗМІ з’являється все більше публікацій про те, що Меган може привезти дітей до дідуся-короля вже цього літа, а Гаррі планує запросити Чарльза III на відкриття Ігор Нескорених у Бірмінгемі наступного року.

Для Вільяма та Кейт, які лише нещодавно переїхали до нового будинку Форест Лодж у Віндзорі та насолоджуються спокоєм після хвороби принцеси, така активність Сассекських розглядається як потенційний виклик. Вони побоюються, що повернення Гаррі та Меган може створити конкуренцію та спровокувати нову хвилю конфліктів.

Чим зайнята королівська родина

Зараз принц Вільям і Кейт Міддлтон перебувають на піку своєї популярності. Кейт поступово повертається до звичного життя після курсу лікування від раку, а Вільям успішно керує герцогством Корнуолл. Їхній старший син, принц Джордж, готується до вступу в середню школу у вересні.

Натомість в інших частинах палацу ситуація менш стабільна: король Чарльз III продовжує лікування від онкології, а репутація принца Ендрю залишається під ударом через старі скандали.

Саме тому Уельські прагнуть зміцнити свої тили за допомогою професіоналів, щоб не дозволити зовнішнім обставинам чи родичам з Каліфорнії зруйнувати їхній імідж майбутніх монархів.

Джерело : Daily Mail