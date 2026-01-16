Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ) готовится к своему 17-му сезону. Организаторы официально объявили даты проведения мероприятия и начали прием фильмов для участия в конкурсных программах.

В этом году фестиваль пройдет с 27 августа по 4 сентября. Уже третий раз подряд главной локацией ОМКФ станет Киев.

Какие фильмы могут принять участие в 17-м ОМКФ

Прием заявок уже стартовал и продлится до 15 мая 2026 года (до 15:00 по киевскому времени). К участию допускаются фильмы, завершенные в 2025 или 2026 годах.

Программа фестиваля традиционно разделена на два ключевых блока:

Национальный конкурс

Здесь будут соревноваться украинские и созданные в сотрудничестве полнометражные фильмы всех жанров – от игровых и документальных до анимационных и экспериментальных.

Международный конкурс

В этой секции будут соревноваться полнометражные фильмы из разных стран мира.

Кроме основных соревнований, зрителей ждут специальные внеконкурсные показы. Профессионалы отрасли смогут присоединиться к секции Film Industry Office, где состоятся питчинг проектов на стадиях разработки (Development) и незавершенного производства (Work in Progress).

Награды и определение победителей

Главную награду фестиваля – Гран-при – традиционно определят сами зрители путем голосования. На этот приз будут претендовать ленты как из национального, так и из международного конкурсов.

Также жюри выберет победителей в следующих номинациях:

Лучший украинский игровой полнометражный фильм.

Лучший украинский документальный полнометражный фильм.

Лучший международный полнометражный фильм.

Специальный диплом Международной федерации кинопрессы Fipresci.

Как подать заявку

Кинематографисты могут прислать свои работы через онлайн-форму на официальном сайте ОМКФ или воспользоваться платформой FilmFreeWay.

Подробные требования к участникам, процедура подачи и технические нюансы описаны в разделе Регламент на сайте кинофестиваля.

