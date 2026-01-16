Одесский кинофестиваль 2026: стали известны даты проведения и условия подачи фильмов
- 17-й Одесский международный кинофестиваль снова пройдет в Киеве.
- Открыт прием фильмов на национальный и международный конкурсы.
- В фестивале могут принять участие фильмы, завершенные в 2025–2026 годах.
Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ) готовится к своему 17-му сезону. Организаторы официально объявили даты проведения мероприятия и начали прием фильмов для участия в конкурсных программах.
В этом году фестиваль пройдет с 27 августа по 4 сентября. Уже третий раз подряд главной локацией ОМКФ станет Киев.
Какие фильмы могут принять участие в 17-м ОМКФ
Прием заявок уже стартовал и продлится до 15 мая 2026 года (до 15:00 по киевскому времени). К участию допускаются фильмы, завершенные в 2025 или 2026 годах.
Программа фестиваля традиционно разделена на два ключевых блока:
- Национальный конкурс
Здесь будут соревноваться украинские и созданные в сотрудничестве полнометражные фильмы всех жанров – от игровых и документальных до анимационных и экспериментальных.
- Международный конкурс
В этой секции будут соревноваться полнометражные фильмы из разных стран мира.
Кроме основных соревнований, зрителей ждут специальные внеконкурсные показы. Профессионалы отрасли смогут присоединиться к секции Film Industry Office, где состоятся питчинг проектов на стадиях разработки (Development) и незавершенного производства (Work in Progress).
Награды и определение победителей
Главную награду фестиваля – Гран-при – традиционно определят сами зрители путем голосования. На этот приз будут претендовать ленты как из национального, так и из международного конкурсов.
Также жюри выберет победителей в следующих номинациях:
- Лучший украинский игровой полнометражный фильм.
- Лучший украинский документальный полнометражный фильм.
- Лучший международный полнометражный фильм.
- Специальный диплом Международной федерации кинопрессы Fipresci.
Как подать заявку
Кинематографисты могут прислать свои работы через онлайн-форму на официальном сайте ОМКФ или воспользоваться платформой FilmFreeWay.
Подробные требования к участникам, процедура подачи и технические нюансы описаны в разделе Регламент на сайте кинофестиваля.