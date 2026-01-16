Одеський міжнародний кінофестиваль (ОМКФ) готується до свого 17-го сезону. Організатори офіційно оголосили дати проведення заходу та розпочали прийом фільмів для участі у конкурсних програмах.

Цього року фестиваль триватиме з 27 серпня до 4 вересня. Вже втретє поспіль головною локацією ОМКФ стане Київ.

Які фільми можуть взяти участь в ОМКФ 2026

Прийом заявок уже стартував і триватиме до 15 травня 2026 року (до 15:00 за київським часом). До участі допускаються стрічки, завершені у 2025 або 2026 роках.

Програма фестивалю традиційно поділена на два ключові блоки:

Національний конкурс

Тут змагатимуться українські та створені у співпраці повнометражні фільми всіх жанрів – від ігрових та документальних до анімаційних і експериментальних.

Міжнародний конкурс

У цій секції змагатимуться повнометражні фільми з різних країн світу.

Окрім основних змагань, на глядачів чекають спеціальні позаконкурсні покази. Професіонали галузі зможуть долучитися до секції Film Industry Office, де відбудуться пітчинги проєктів на стадіях розробки (Development) та незавершеного виробництва (Work in Progress).

Нагороди та визначення переможців

Головну нагороду фестивалю – Гран-прі – традиційно визначать самі глядачі шляхом голосування. На цей приз претендуватимуть стрічки як з національного, так і з міжнародного конкурсів.

Також журі обере переможців у наступних номінаціях:

Найкращий український ігровий повнометражний фільм.

Найкращий український документальний повнометражний фільм.

Найкращий міжнародний повнометражний фільм.

Спеціальний диплом Міжнародної федерації кінопреси Fipresci.

Як подати заявку

Кінематографісти можуть надіслати свої роботи через онлайн-форму на офіційному сайті ОМКФ або скористатися платформою FilmFreeWay.

Детальні вимоги до учасників, процедура подачі та технічні нюанси описані у розділі Регламент на сайті кінофестивалю.

