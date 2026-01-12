В Лос-Анджелесе состоялась 83-я церемония вручения премии Золотой глобус, которой Голливуд традиционно открывает сезон наград.

Статуэтки вручили за лучшие достижения в кино и на телевидении по итогам 2025 года.

Золотой глобус 2026 – главные триумфаторы

Больше всего наград среди фильмов получила лента Битва за битвой (One Battle After Another) – четыре статуэтки, в частности за лучший фильм в категории комедия или мюзикл, а также за режиссуру и сценарий.

Лучшей драматической картиной года жюри признало Гамнет (Hamnet).

В телевизионных номинациях лидером стал мини-сериал Юность (Adolescence), который получил четыре награды. Лучшим драматическим сериалом года назвали Больница Питт (The Pitt), а среди комедий победил проект Студия (The Studio).

Долгожданную победу праздновал Тимоти Шаламе – после четырех номинаций он наконец получил статуэтку как лучший актер в комедии за роль в фильме Марти Великолепный.

Золотой глобус 2026 – список победителей

Лучший фильм (драма) – Гамнет

Лучший фильм (комедия или мюзикл) – Битва за битвой

Лучший анимационный фильм – Кейпоп-охотницы на демонов

Лучшая актриса (драма) – Джесси Бакли, Гамнет

Лучший актер (драма) – Вагнер Моура, Секретный агент

Лучшая актриса (комедия или мюзикл) – Роуз Бирн, Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнула

Лучший актер (комедия или мюзикл) – Тимоти Шаламе, Марти Великолепный

Лучший режиссер – Пол Томас Андерсон, Битва за битвой

Лучший сценарий – Пол Томас Андерсон, Битва за битвой

Лучшая песня – Golden, Кейпоп-охотницы на демонов

Лучший сериал (драма) – Больница Питт

Лучший сериал (комедия или мюзикл) – Студия

Лучший мини-сериал или антология – Юность

Лучшая актриса в драматическом сериале – Рэй Сигорн, Одна из многих

Лучший актер в драматическом сериале – Ноа Уэйл, Больница Питт

Лучшая актриса в комедийном сериале – Джин Смарт, Хитрости

Лучший актер в комедийном сериале – Сет Роген, Студия

Лучшая актриса в мини-сериале – Мишель Уильямс, Умереть ради секса

Лучший актер в мини-сериале – Стивен Грэм, Юность

Полный список победителей Золотого глобуса 2026 смотрите на сайте премии.

Источник : Variety