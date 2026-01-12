Золотой глобус 2026: какие фильмы и сериалы получили награды
- В Лос-Анджелесе раздали награды на церемонии Золотой глобус 2026.
- Триумфатор среди фильмов – черная кинокомедия с элементами триллера Битва за битвой.
В Лос-Анджелесе состоялась 83-я церемония вручения премии Золотой глобус, которой Голливуд традиционно открывает сезон наград.
Статуэтки вручили за лучшие достижения в кино и на телевидении по итогам 2025 года.
Золотой глобус 2026 – главные триумфаторы
Больше всего наград среди фильмов получила лента Битва за битвой (One Battle After Another) – четыре статуэтки, в частности за лучший фильм в категории комедия или мюзикл, а также за режиссуру и сценарий.
Лучшей драматической картиной года жюри признало Гамнет (Hamnet).
В телевизионных номинациях лидером стал мини-сериал Юность (Adolescence), который получил четыре награды. Лучшим драматическим сериалом года назвали Больница Питт (The Pitt), а среди комедий победил проект Студия (The Studio).
Долгожданную победу праздновал Тимоти Шаламе – после четырех номинаций он наконец получил статуэтку как лучший актер в комедии за роль в фильме Марти Великолепный.
Золотой глобус 2026 – список победителей
- Лучший фильм (драма) – Гамнет
- Лучший фильм (комедия или мюзикл) – Битва за битвой
- Лучший анимационный фильм – Кейпоп-охотницы на демонов
- Лучшая актриса (драма) – Джесси Бакли, Гамнет
Лучший актер (драма) – Вагнер Моура, Секретный агент
Лучшая актриса (комедия или мюзикл) – Роуз Бирн, Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнула
Лучший актер (комедия или мюзикл) – Тимоти Шаламе, Марти Великолепный
Лучший режиссер – Пол Томас Андерсон, Битва за битвой
Лучший сценарий – Пол Томас Андерсон, Битва за битвой
Лучшая песня – Golden, Кейпоп-охотницы на демонов
Лучший сериал (драма) – Больница Питт
Лучший сериал (комедия или мюзикл) – Студия
Лучший мини-сериал или антология – Юность
Лучшая актриса в драматическом сериале – Рэй Сигорн, Одна из многих
Лучший актер в драматическом сериале – Ноа Уэйл, Больница Питт
Лучшая актриса в комедийном сериале – Джин Смарт, Хитрости
Лучший актер в комедийном сериале – Сет Роген, Студия
Лучшая актриса в мини-сериале – Мишель Уильямс, Умереть ради секса
Лучший актер в мини-сериале – Стивен Грэм, Юность
Полный список победителей Золотого глобуса 2026 смотрите на сайте премии.