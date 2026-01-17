Меган Маркл поділилася романтичним відео з принцом Гаррі, яке зняла їхня 4-річна донька Лілібет. Також герцогиня Сассекська підхопила популярний у мережі тренд та показала фото, зроблене у 2016 році.

Меган Маркл станцювала з принцом Гаррі

На особистій сторінці в Instagram герцогиня опублікувала чорно-біле відео, на якому танцює посеред подвір’я зі своїм чоловіком. Романтичний момент зафіксувала донька подружжя, принцеса Лілібет.

– Коли 2026 рік здається таким самим, як 2016 рік, – підписала ролик Меган.

Герцогиня доповнила допис фото 10-річної давнини, на якому позує в обіймах Гаррі посеред водойми.

Кадр був зроблений у серпні 2016 року під час п’ятиденного походу в Ботсвані. Це було третє побачення пари, і саме там вони почали закохуватися одне в одного.

Тренд показувати себе у 2016 році з’явилася в соціальних мережах завдяки новому фільтру TikTok, натхненному цим роком. За даними TikTok, за останній тиждень кількість пошукового запиту “2016” зросла на 452%. Люди з усього світу публікують свої спогади 10-річної давнини.

