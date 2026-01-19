Украинская певица Алина Гросу, которая недавно подтвердила новость о своей первой беременности, откровенно рассказала подписчикам об изменениях в организме и попыталась угадать пол будущего ребенка, опираясь на народные приметы.

Артистка признается, что сама пока не может дать однозначного ответа на этот вопрос, ведь ее ощущения и внешние признаки довольно противоречивы.

Алина Гросу о поле первенца

Прежде всего, певица обратила внимание на свой рацион и общий тонус организма. Алина отмечает, что ее сейчас постоянно тянет на кислые и соленые продукты, хотя любовь к сладкому никуда не исчезла.

– Ну что, давайте будем угадывать пол ребенка. Я обожаю сейчас кислое, соленое, но при этом обожаю киндеры. Поэтому пусть, если соленое все-таки и кислое, пусть это будет мальчик, – поставила Гросу сердечко за мальчика.

Еще одним аргументом в пользу мальчика певица считает особенности течения токсикоза и непереносимость холода.

– Токсикоз был очень сильный, но короткий. Вот, поэтому его нет, и Алиночка может себе хорошо есть. Токсикоза, когда нет – мальчик. Еще мне постоянно холодно. Говорят, когда холодно – это на мальчика, – добавила Гросу.

Впрочем, хватает и признаков, которые традиционно приписывают женщинам, носящим под сердцем девочку. Певица откровенно призналась, что страдает от отеков и волнообразных головных болей, а еще у нее резко меняется настроение.

– Смена эмоций – это катастрофа. Меня от слез до смеха – просто за одну минуту. Так всю жизнь было, но теперь я даже это контролировать никак не могу, – поделилась звезда.

Подводя итоги своего “гадания”, Алина Гросу отметила, что приметы дают результат 50 на 50, поэтому она предложила аудитории высказать свое мнение.

Реакция и предположения сети

Новость о беременности Гросу вызвала бурную реакцию среди ее поклонников. В комментариях пользователи пытаются угадать пол ребенка по описанным признакам, склоняясь к тому, что это мальчик, ведь певица выглядит прекрасно.

Вы такая красивая, поэтому, думаю, будет мальчик!

Возможно, двойня.

Ничто из этого не влияет на пол малыша. Кто бы там ни был, пусть будет здоровым и счастливым ребенком!

Куколка вы наша! Конечно, у вас будет мальчик!

А я думаю, будет девочка.

Девочка забирает мамину красоту во время беременности! Вы красивая – поэтому мальчик!

Родится девочка!

Напомним, Алина Гросу подтвердила, что впервые станет мамой, в своем новом клипе Жити на повну. Певица призналась, что путь к этому событию был очень непростым.

