Мальчик или девочка: Алина Гросу пытается угадать пол первенца
- Алина Гросу поделилась, по каким признакам сейчас пытается угадать пол будущего ребенка.
- Певица призналась, что ее ощущения противоречивы, поэтому приметы дают результат 50 на 50.
- Артистка предложила подписчикам самим угадать, кто у нее будет.
Украинская певица Алина Гросу, которая недавно подтвердила новость о своей первой беременности, откровенно рассказала подписчикам об изменениях в организме и попыталась угадать пол будущего ребенка, опираясь на народные приметы.
Артистка признается, что сама пока не может дать однозначного ответа на этот вопрос, ведь ее ощущения и внешние признаки довольно противоречивы.
Алина Гросу о поле первенца
Прежде всего, певица обратила внимание на свой рацион и общий тонус организма. Алина отмечает, что ее сейчас постоянно тянет на кислые и соленые продукты, хотя любовь к сладкому никуда не исчезла.
– Ну что, давайте будем угадывать пол ребенка. Я обожаю сейчас кислое, соленое, но при этом обожаю киндеры. Поэтому пусть, если соленое все-таки и кислое, пусть это будет мальчик, – поставила Гросу сердечко за мальчика.
Еще одним аргументом в пользу мальчика певица считает особенности течения токсикоза и непереносимость холода.
– Токсикоз был очень сильный, но короткий. Вот, поэтому его нет, и Алиночка может себе хорошо есть. Токсикоза, когда нет – мальчик. Еще мне постоянно холодно. Говорят, когда холодно – это на мальчика, – добавила Гросу.
Впрочем, хватает и признаков, которые традиционно приписывают женщинам, носящим под сердцем девочку. Певица откровенно призналась, что страдает от отеков и волнообразных головных болей, а еще у нее резко меняется настроение.
– Смена эмоций – это катастрофа. Меня от слез до смеха – просто за одну минуту. Так всю жизнь было, но теперь я даже это контролировать никак не могу, – поделилась звезда.
Подводя итоги своего “гадания”, Алина Гросу отметила, что приметы дают результат 50 на 50, поэтому она предложила аудитории высказать свое мнение.
Реакция и предположения сети
Новость о беременности Гросу вызвала бурную реакцию среди ее поклонников. В комментариях пользователи пытаются угадать пол ребенка по описанным признакам, склоняясь к тому, что это мальчик, ведь певица выглядит прекрасно.
- Вы такая красивая, поэтому, думаю, будет мальчик!
- Возможно, двойня.
- Ничто из этого не влияет на пол малыша. Кто бы там ни был, пусть будет здоровым и счастливым ребенком!
- Куколка вы наша! Конечно, у вас будет мальчик!
- А я думаю, будет девочка.
- Девочка забирает мамину красоту во время беременности! Вы красивая – поэтому мальчик!
- Родится девочка!
Напомним, Алина Гросу подтвердила, что впервые станет мамой, в своем новом клипе Жити на повну. Певица призналась, что путь к этому событию был очень непростым.