Українська співачка Аліна Гросу, яка нещодавно підтвердила новину про свою першу вагітність, відверто розповіла підписникам про зміни в організмі та спробувала вгадати стать майбутньої дитини, спираючись на народні прикмети.

Артистка зізнається, що сама поки не може дати однозначної відповіді на це питання, адже її відчуття та зовнішні ознаки досить суперечливі.

Аліна Гросу про стать первістка

Перш за все, співачка звернула увагу на свій раціон та загальний тонус організму. Аліна зазначає, що її зараз постійно тягне на кислі та солоні продукти, хоча любов до солодкого нікуди не зникла.

– Ну що, давайте будемо вгадувати стать дитиною. Я обожнюю зараз кисле, солоне, але при тому обожнюю кіндери. Тому нехай, якщо солоне все-таки й кисле, нехай це буде хлопчик, – поставила Гросу сердечко за хлопчика.

Ще одним аргументом на користь хлопчика співачка вважає особливості перебігу токсикозу та непереносність холоду.

– Токсикоз був дуже сильний, але короткий. От, тому його немає, і Аліночка може собі гарненько їсти. Токсикозу, коли немає – хлопчик. Ще мені постійно холодно. Кажуть, коли холодно – це на хлопчика, – додала Гросу.

Втім, вистачає й ознак, які традиційно приписують жінкам, що носять під серцем дівчинку. Співачка відверто зізналася, що страждає від набряків та хвилеподібних головних болів, а ще в неї різко змінюється настрій.

– Зміна емоцій – це катастрофа. Мене від сліз до сміху – просто за одну хвилину. Так все життя було, але тепер я навіть це контролювати ніяк не можу, – поділилася зірка.

Підбиваючи підсумки свого “ворожіння”, Аліна Гросу зазначила, що прикмети дають результат 50 на 50, тому вона запропонувала аудиторії висловити свою думку.

Реакція та припущення мережі

Новина про вагітність Гросу викликала бурхливу реакцію серед її шанувальників. У коментарях користувачі намагаються вгадати стать дитини за описаними ознаками, схиляючи до того, що це хлопчик, адже співачка має чудовий вигляд.

Ви така гарна, тому, думаю, буде хлопчик!

Можливо, двійня.

Нічого з цього не впливає на стать малечі. Хто б там не був, нехай буде здоровою та щасливою дитинкою!

Лялечко ви наша! Звичайно, у вас буде хлопчик!

А я думаю буде дівчинка.

Дівчинка забирає мамину красу під час вагітності! Ви красива – тому хлопчик!

Народиться дівчинка!

Нагадаємо, Аліна Гросу підтвердила, що вперше стане мамою, у своєму новому кліпі Жити на повну. Співачка зізналася, що шлях до цієї події був дуже непростим.

