Хореограф Євген Кот переніс операцію та показався в лікарні із бинтовою пов’язкою на голові. Також він розповів про свій стан після хірургічного втручання.

Євген Кот про операцію

На особистій сторінці в Instagram танцівник поділився серією фото з лікарні та повідомив, що операція минула успішно. За словами Кота, він вже давно мав зробити хірургічне втручання, і ось нарешті наважився на це і знайшов час.

– Трохи болить, але то не проблема, пройде. Дякую лікарю та команді! Було швидко, весело. Дякую анастезії, що не відчував всього процесу. Всім котенятам, які переймалися, цьом і дякую! – написав Євген.

Хореограф не став вдаватися в подробиці, але, очевидно, що операція стосувалася його вуха. Згодом у сториз в Instagram Кот зазначив, що його вже виписали з лікарні, тож він відновлюється вдома.

Зараз дивляться

– Два тижні не можна тренуватися, тиждень співати. Форму триматиму харчуванням. Вокал почекає, – написав Євген.

Нещодавні про проблеми зі здоров’ям розповів Назар Задніпровський. Актор також зізнався, що непридатний до військової служби.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.