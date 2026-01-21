Американская певица Кэти Перри и экс-премьер-министр Канады Джастин Трюдо появились вместе на Всемирном экономическом форуме в Давосе в Швейцарии.

Во вторник, 20 января, политик выступил перед участниками форума с речью о преимуществах мягкой силы, а поп-звезда поддерживала его в первом ряду.

Кэти Перри и Джастин Трюдо на форуме в Давосе

Во время Всемирного экономического форума певицу и политика сфотографировали вместе, когда они держались за руки.

Перри была одета в бежевый костюм с кардиганом и юбкой-карандашом, а Трюдо позировал в темно-синем костюме с галстуком. Это первый публичный выход пары в 2026 году.

Как сообщает CBC, в своей речи Трюдо вспомнил недавнее “свидание с американкой в баре на крыше в Монреале”, когда “она заказала виски с колой, а официант любезно сообщил ей, что американского алкоголя больше нет не только в этом баре, но и во всем Монреале и, вероятно, во всей стране”.

— Это пример того, как канадцы поддерживают друг друга, это пример мягкой силы, мотивации быть рядом друг с другом в стрессовое, тревожное время, — сказал экс-премьер Канады.

Трюдо не подтвердил, что Перри была той американкой, о которой шла речь, но в июле 2025 года пару видели в баре Taverne Atlantic в Монреале, который, как известно, часто посещает политик. С тех пор влюбленные появлялись вместе во многих местах по всему миру, а их отношения развивались.

Официально свои отношения Перри и Трюдо подтвердили в декабре, опубликовав в Instagram серию фото и видео из совместной поездки в Японию.

