Американська співачка Кеті Перрі та експрем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо з’явилися разом на Всесвітньому економічному форумі в Давосі у Швейцарії.

У вівторок, 20 січня, політик виступив перед учасниками форуму з промовою про переваги м’якої сили, а попзірка підтримувала його у першому ряду.

Кеті Перрі і Джастін Трюдо на форумі в Давосі

Під час Всесвітнього економічного форуму співачку і політика сфотографували разом, коли вони трималися за руки.

Перрі була одягнена в бежевий костюм з кардиганом і спідницею-олівцем, а Трюдо позував у темно-синьому костюмі з краваткою. Це перший публічний вихід пари у 2026 році.

Як повідомляє CBC, своїй промові Трюдо згадав нещодавнє “побачення з американкою в барі на даху в Монреалі”, коли “вона замовила віскі з колою, а офіціант люб’язно повідомив їй, що американського алкоголю більше немає не тільки в цьому барі, але й у всьому Монреалі і, ймовірно, у всій країні”.

– Це приклад того, як канадці підтримують одне одного, це приклад м’якої сили, мотивації бути поруч один з одним у стресовий, тривожний час, – сказав експрем’єр Канади.

Трюдо не підтвердив, що Перрі була тією американкою, про яку йшлося, але в липні 2025 року пару бачили в барі Taverne Atlantic у Монреалі, який, як відомо, часто відвідує політик. Відтоді закохані з’являлися разом в багатьох місцях по всьому світу, а їхні стосунки розвивалися.

Офіційно свої стосунки Перрі і Трюдо підтвердили у грудні, опублікувавши в Instagram серію фото і відео зі спільної подорожі до Японії.

