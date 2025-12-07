Певица Кэти Перри и экс-премьер-министр Канады Джастин Трюдо впервые официально подтвердили свои отношения.

Кэти Перри и Джастин Трюдо официально подтвердили свои отношения

Кэти Перри опубликовала в Instagram серию снимков и видео из совместного с Трюдо путешествия в Японию.

На одной из фотографий Перри и Трюдо улыбаются, делая селфи, их лица касаются друг друга. На остальных видео пара пробует суши.

Сейчас смотрят

Ни Перри, ни Трюдо публично не комментировали свои отношения.

Однако слухи распространялись уже несколько месяцев после того, как в СМИ появились многочисленные их общие фотографии.

Ранее в этом году Трюдо видели на концерте Перри, что еще больше оживило разговоры о его романе с поп-звездой.

Напомним, что Кэти Перри посещала Японию в рамках своего мирового тура Lifetimes Tour. 41-летняя певица сопровождала Instagram-карусель подписью: “Токийские дни в туре и не только”.

В начале этой недели 53-летний Трюдо также представил фотографию, на которой он и Перри позируют вместе с бывшим премьер-министром Японии Фумио Кишидой и его женой Юко.

Напомним, что ранее источники также сообщали, что певица Перри и бывший премьер Канады Трюдо уже обсуждают совместные планы на зимние праздники.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.