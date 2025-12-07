Певица Кэти Перри и экс-премьер-министр Канады Джастин Трюдо впервые официально подтвердили свои отношения.

Кэти Перри и Джастин Трюдо официально подтвердили свои отношения

Кэти Перри опубликовала в Instagram серию снимков и видео из совместного с Трюдо путешествия в Японию.

На одной из фотографий Перри и Трюдо улыбаются, делая селфи, их лица касаются друг друга. На остальных видео пара пробует суши.

Сейчас смотрят
кетті перрі та джастін трюдо

Фото: Instagram/@katyperry

Ни Перри, ни Трюдо публично не комментировали свои отношения.

Однако слухи распространялись уже несколько месяцев после того, как в СМИ появились многочисленные их общие фотографии.

Ранее в этом году Трюдо видели на концерте Перри, что еще больше оживило разговоры о его романе с поп-звездой.

Напомним, что Кэти Перри посещала Японию в рамках своего мирового тура Lifetimes Tour. 41-летняя певица сопровождала Instagram-карусель подписью: “Токийские дни в туре и не только”.

В начале этой недели 53-летний Трюдо также представил фотографию, на которой он и Перри позируют вместе с бывшим премьер-министром Японии Фумио Кишидой и его женой Юко.

Напомним, что ранее источники также сообщали, что певица Перри и бывший премьер Канады Трюдо уже обсуждают совместные планы на зимние праздники.

Читайте также
Мы все – люди: бывшая жена Трюдо прокомментировала его отношения с Кэти Перри
Джастін Трюдо та Софі Грегуар

Связанные темы:

Джастин ТрюдоКэти Перри
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.