Переможниця Холостяка 13 Інна Бєлєнь, яка вагітна первістком, зізналася, чи буде її коханий Іван присутній на пологах. Також блогерка розповіла, чи планують вони весілля та коли дізнаються стать майбутньої дитини.

Інна Бєлєнь про пологи та весілля

Відповідаючи на запитання підписників у сториз в Instagram, Інна зазначила, що вони з Іваном планують партнерські пологи, і блогерка вдячна коханому за “адекватність” у цьому питанні.

– Дякую своєму чоловіку за адекватність. Не розумію фраз типу “який з мене там сенс” чи “після цього ніколи не захочу свою жінку”. Ви – підтримка, опора, природня доза окситоцину та ендорфінів. І на місці лікаря, “де все можна побачити”, ви знаходитись не будете, – написала переможниця Холостяка 13.

Гендер-паті, на якому закохані дізнаються стать майбутньої дитини, відбудеться у суботу, 24 січня в Києві. На свято запрошені акторка Наталка Денисенко та ведучий Григорій Решетнік з дружиною Христиною.

Іван думає, що у них народиться дівчинка, а Інна переконана, що стане мамою хлопчика. До слова, з ім’ям для сина вони вже визначилися.

Щодо весілля, то Бєлєнь не вбачає в цій події “чогось магічного”, як інші дівчата, а ось вінчання вона вважає серйозним кроком. За словами Інни, вона хотіла б розписатися і повінчатися з Іваном влітку, а потім це все відсвяткувати.

– Коли я 4 роки була в шлюбі в Німеччині, в Україні в реєстрах не було про це жодних актів. Коли Ваня пішов в РАЦС, йому сказали, що ваша наречена — одружена. Ну тобто 4 роки з Німеччини йшло, що я одружена, і прийшло, коли це вже було неактуально. Зараз документи всі вже перекладені і можна одружуватись, – поділилися блогерка.

