В четверг, 22 января, Американская киноакадемия объявила номинантов на премию Оскар 2026.

Церемония вручения статуэток состоится 15 марта. Лидерами по количеству номинаций стали фильмы Одна битва за другой, Грешники и Гамнет.

Украинская документальная лента 2000 метров до Андреевки и анимационная короткометражка Я умерла в Ирпене не попали в номинации на Оскар 2026.

Однако в списке есть фильм Мистер Никто против Путина о российских школах и пропаганде, а также картина российского режиссера Три сестры.

Номинанты на премию Оскар 2026 — список

Лучший фильм:

Бугония

Формула 1: Фильм

Франкенштейн

Гамнет

Марти Суприм. Гений комбинаций

Одна битва за другой

Тайный агент

Сентиментальная ценность

Грешники

Влечение мечты

Лучший актер:

Тимоти Шаламе, Марти Суприм. Гений комбинаций

Леонардо Ди Кабрио, Одна битва за другой

Итан Хоук, Голубая луна

Майкл Б. Джордан, Грешники

Вагнер Моура, Тайный агент

Лучшая актриса:

Джесси Бакли, Гамнет

Роуз Бирн, Я не железная

Кейт Хадсон, Песня любви

Ренате Рейнсве, Сентиментальная ценность

Эмма Стоун, Бугония

Лучший режиссер:

Хлоя Чжао, Гамнет

Джош Сафди, Марти Суприм. Гений комбинаций

Пол Томас Андресон, Одна битва за другой

Йоаким Триер, Сентиментальная ценность

Райан Куглер, Грешники

Лучший актер второго плана:

Бенито Дель Торо. Одна битва за другой

Джейкоб Элорди, Франкенштейн

Делрой Линдо, Грешники

Шон Пенн, Одна битва за другой

Стеллан Скашгорд, Сентиментальная ценность

Лучшая актриса второго плана:

Эль Фэннинг, Сентиментальная ценность

Инга Ибсдоттер Лиллеас, Сентиментальная ценность

Эми Мэдиган, Оружие

Вунми Мосаку, Грешники

Теяна Тейлор, Одна битва за другой

Лучший международный фильм:

Секретный агент (The Secret Agent), Бразилия

Это была лишь случайность (It Was Just An Accident), Франция

Сентиментальная ценность (Sentimental Values), Норвегия

Сират (Sirāt), Испания

Голос Хинд Раджаб (The Voice of Hind Rajab)

Лучший полнометражный документальный фильм:

Алабамское решение (The Alabama Solution)

Встреть меня в свете надежды (Come See Me In The Good Light)

Рассекая скалы (Cutting Through Rocks)

Мистер Никто против Путина (Mr. Nobody against Putin)

Идеальный сосед (The Perfect Neighbor)

Лучший игровой короткометражный фильм:

Пятно мясника (Butcher’s Stain)

Друг Дороти (A Friend of Dorothy)

Историческая драма Джейн Остин (Jane Austen’s Period Drama)

Певцы, The Singers

The Singers Два человека, обменивающихся слюной, Two People Exchanging Saliva

Лучший анимационный короткометражный фильм:

Бабочка (Butterfly)

Вечнозеленый (Forevergreen)

Девушка, которая плакала о жемчуге (The Girl Who Cried Pearls)

Пенсионный план (Retirement Plan)

Три сестры (The Three Sisters)

Лучший адаптированный сценарий:

Бугония

Франкенштейн

Гамнет

Одна битва за другой

Поезд мечты

Лучший оригинальный сценарий:

Голубая луна

Это была всего лишь случайность

Марти Суприм. Гений комбинаций

Сентиментальная ценность

Грешники

