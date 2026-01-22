Оскар 2026: полный список номинантов кинопремии
В четверг, 22 января, Американская киноакадемия объявила номинантов на премию Оскар 2026.
Церемония вручения статуэток состоится 15 марта. Лидерами по количеству номинаций стали фильмы Одна битва за другой, Грешники и Гамнет.
Украинская документальная лента 2000 метров до Андреевки и анимационная короткометражка Я умерла в Ирпене не попали в номинации на Оскар 2026.
Однако в списке есть фильм Мистер Никто против Путина о российских школах и пропаганде, а также картина российского режиссера Три сестры.
Номинанты на премию Оскар 2026 — список
Лучший фильм:
- Бугония
- Формула 1: Фильм
- Франкенштейн
- Гамнет
- Марти Суприм. Гений комбинаций
- Одна битва за другой
- Тайный агент
- Сентиментальная ценность
- Грешники
- Влечение мечты
Лучший актер:
- Тимоти Шаламе, Марти Суприм. Гений комбинаций
- Леонардо Ди Кабрио, Одна битва за другой
- Итан Хоук, Голубая луна
- Майкл Б. Джордан, Грешники
- Вагнер Моура, Тайный агент
Лучшая актриса:
- Джесси Бакли, Гамнет
- Роуз Бирн, Я не железная
- Кейт Хадсон, Песня любви
- Ренате Рейнсве, Сентиментальная ценность
- Эмма Стоун, Бугония
Лучший режиссер:
- Хлоя Чжао, Гамнет
- Джош Сафди, Марти Суприм. Гений комбинаций
- Пол Томас Андресон, Одна битва за другой
- Йоаким Триер, Сентиментальная ценность
- Райан Куглер, Грешники
Лучший актер второго плана:
- Бенито Дель Торо. Одна битва за другой
- Джейкоб Элорди, Франкенштейн
- Делрой Линдо, Грешники
- Шон Пенн, Одна битва за другой
- Стеллан Скашгорд, Сентиментальная ценность
Лучшая актриса второго плана:
- Эль Фэннинг, Сентиментальная ценность
- Инга Ибсдоттер Лиллеас, Сентиментальная ценность
- Эми Мэдиган, Оружие
- Вунми Мосаку, Грешники
- Теяна Тейлор, Одна битва за другой
Лучший международный фильм:
- Секретный агент (The Secret Agent), Бразилия
- Это была лишь случайность (It Was Just An Accident), Франция
- Сентиментальная ценность (Sentimental Values), Норвегия
- Сират (Sirāt), Испания
- Голос Хинд Раджаб (The Voice of Hind Rajab)
Лучший полнометражный документальный фильм:
- Алабамское решение (The Alabama Solution)
- Встреть меня в свете надежды (Come See Me In The Good Light)
- Рассекая скалы (Cutting Through Rocks)
- Мистер Никто против Путина (Mr. Nobody against Putin)
- Идеальный сосед (The Perfect Neighbor)
Лучший игровой короткометражный фильм:
- Пятно мясника (Butcher’s Stain)
- Друг Дороти (A Friend of Dorothy)
- Историческая драма Джейн Остин (Jane Austen’s Period Drama)
- Певцы, The Singers
- Два человека, обменивающихся слюной, Two People Exchanging Saliva
Лучший анимационный короткометражный фильм:
- Бабочка (Butterfly)
- Вечнозеленый (Forevergreen)
- Девушка, которая плакала о жемчуге (The Girl Who Cried Pearls)
- Пенсионный план (Retirement Plan)
- Три сестры (The Three Sisters)
Лучший адаптированный сценарий:
- Бугония
- Франкенштейн
- Гамнет
- Одна битва за другой
- Поезд мечты
Лучший оригинальный сценарий:
- Голубая луна
- Это была всего лишь случайность
- Марти Суприм. Гений комбинаций
- Сентиментальная ценность
- Грешники