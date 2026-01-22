В четверг, 22 января, Американская киноакадемия объявила номинантов на премию Оскар 2026.

Церемония вручения статуэток состоится 15 марта. Лидерами по количеству номинаций стали фильмы Одна битва за другой, Грешники и Гамнет.

Украинская документальная лента 2000 метров до Андреевки и анимационная короткометражка Я умерла в Ирпене не попали в номинации на Оскар 2026.

Сейчас смотрят

Однако в списке есть фильм Мистер Никто против Путина о российских школах и пропаганде, а также картина российского режиссера Три сестры.

Номинанты на премию Оскар 2026 — список

Лучший фильм:

  • Бугония
  • Формула 1: Фильм
  • Франкенштейн
  • Гамнет
  • Марти Суприм. Гений комбинаций
  • Одна битва за другой
  • Тайный агент
  • Сентиментальная ценность
  • Грешники
  • Влечение мечты

Лучший актер:

  • Тимоти Шаламе, Марти Суприм. Гений комбинаций
  • Леонардо Ди Кабрио, Одна битва за другой
  • Итан Хоук, Голубая луна
  • Майкл Б. Джордан, Грешники
  • Вагнер Моура, Тайный агент

Лучшая актриса:

  • Джесси Бакли, Гамнет
  • Роуз Бирн, Я не железная
  • Кейт Хадсон, Песня любви
  • Ренате Рейнсве, Сентиментальная ценность
  • Эмма Стоун, Бугония

Лучший режиссер:

  • Хлоя Чжао, Гамнет
  • Джош Сафди, Марти Суприм. Гений комбинаций
  • Пол Томас Андресон, Одна битва за другой
  • Йоаким Триер, Сентиментальная ценность
  • Райан Куглер, Грешники

Лучший актер второго плана:

  • Бенито Дель Торо. Одна битва за другой
  • Джейкоб Элорди, Франкенштейн
  • Делрой Линдо, Грешники
  • Шон Пенн, Одна битва за другой
  • Стеллан Скашгорд, Сентиментальная ценность

Лучшая актриса второго плана:

  • Эль Фэннинг, Сентиментальная ценность
  • Инга Ибсдоттер Лиллеас, Сентиментальная ценность
  • Эми Мэдиган, Оружие
  • Вунми Мосаку, Грешники
  • Теяна Тейлор, Одна битва за другой

Лучший международный фильм:

  • Секретный агент (The Secret Agent), Бразилия
  • Это была лишь случайность (It Was Just An Accident), Франция
  • Сентиментальная ценность (Sentimental Values), Норвегия
  • Сират (Sirāt), Испания
  • Голос Хинд Раджаб (The Voice of Hind Rajab)

Лучший полнометражный документальный фильм:

  • Алабамское решение (The Alabama Solution)
  • Встреть меня в свете надежды (Come See Me In The Good Light)
  • Рассекая скалы (Cutting Through Rocks)
  • Мистер Никто против Путина (Mr. Nobody against Putin)
  • Идеальный сосед (The Perfect Neighbor)

Лучший игровой короткометражный фильм:

  • Пятно мясника (Butcher’s Stain)
  • Друг Дороти (A Friend of Dorothy)
  • Историческая драма Джейн Остин (Jane Austen’s Period Drama)
  • Певцы, The Singers
  • Два человека, обменивающихся слюной, Two People Exchanging Saliva

Лучший анимационный короткометражный фильм:

  • Бабочка (Butterfly)
  • Вечнозеленый (Forevergreen)
  • Девушка, которая плакала о жемчуге (The Girl Who Cried Pearls)
  • Пенсионный план (Retirement Plan)
  • Три сестры (The Three Sisters)

Лучший адаптированный сценарий:

  • Бугония
  • Франкенштейн
  • Гамнет
  • Одна битва за другой
  • Поезд мечты

Лучший оригинальный сценарий:

  • Голубая луна
  • Это была всего лишь случайность
  • Марти Суприм. Гений комбинаций
  • Сентиментальная ценность
  • Грешники
Читайте также
Церемонию Оскар с 2029 года будет транслировать Youtube
як пройшла церемонія Оскар 2025

Источник: Variety

Связанные темы:

Оскар
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.