Церемония вручения премии Оскар с 2029 года будет выходить на YouTube. Об этом сообщила Американская академия кинематографических искусств и наук.

После завершения действующего контракта с ABC трансляцию премии впервые перенесут с эфирного телевидения в онлайн.

Новое соглашение заключено на четыре года – до 2033-го. Именно YouTube получит эксклюзивные глобальные права на трансляцию главного кинособытия года.

Оскар переходит на YouTube

YouTube будет показывать не только саму церемонию, но и весь сопутствующий контент.

Речь идет о красной дорожке, закулисных материалах, событиях после церемонии, объявлении номинантов, ланче номинантов, студенческих премиях Академии, интервью с кинематографистами, образовательных программах и подкастах.

В Академии отметили, что сотрудничество с YouTube поможет сделать программы более доступными для международной аудитории.

Конец многолетнего сотрудничества с ABC

Оскар впервые показали по телевидению в 1953 году — тогда церемонию транслировал канал NBC. В разные годы шоу выходило на NBC и ABC, а с 1976 года непрерывно оставалось на ABC.

Представитель телеканала заявил, что ABC проведет еще три трансляции, в частности юбилейную церемонию в 2028 году, и пожелал Академии дальнейшего успеха.

Финансовые условия нового соглашения не раскрывают. Ранее сообщалось, что Disney платила за права на трансляцию от $75 млн до $100 млн в год.

Почему Оскар уходит в онлайн

Рейтинги церемонии годами снижаются вместе с падением интереса к эфирному телевидению. В 1998 году, когда главную награду получил фильм Титаник, церемонию смотрели более 55 млн зрителей в США. В этом году трансляция собрала около 18-19 млн зрителей.

В то же время YouTube наращивает аудиторию. Платформа остается самым популярным стриминговым сервисом в США, а в сентябре провела первую в истории прямую трансляцию матча NFL, которую посмотрели более 17 млн зрителей. YouTube TV по состоянию на апрель имел 9,4 млн подписчиков, и аналитики прогнозируют дальнейший рост сервиса.

Церемония Оскар 2026 состоится в марте. Она станет первой, где будут вручать отдельную награду за кастинг. Номинантов объявят в начале января. Пока же Академия обнародовала шорт-листы во всех категориях – в списке есть и два фильма из Украины.

