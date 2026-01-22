У четвер, 22 січня, Американська кіноакадемія оголосила номінантів на премію Оскар 2026.

Церемонія вручення статуеток відбудеться 15 березня. Лідерами за кількістю номінацій стали фільми Одна битва за іншою, Грішники і Гамнет.

Українська документальна стрічка 2000 метрів до Андріївки та анімаційна короткометражка Я померла в Ірпені не потрапили до номінацій на Оскар 2026.

Натомість у списку є фільм Містер Ніхто проти Путіна про російські школи і пропаганду, а також картина російського режисера Три сестри.

Номінанти на премію Оскар 2026 – список

Найкращий фільм:

  • Бугонія
  • Формула 1: Фільм
  • Франкенштейн
  • Гамнет
  • Марті Супрім. Геній комбінацій
  • Одна битва за іншою
  • Таємний агент
  • Сентиментальна цінність
  • Грішники
  • Потяг мрій

Найкращий актор:

  • Тімоті Шаламе, Марті Супрім. Геній комбінацій
  • Леонардо Ді Капріо, Одна битва за іншою
  • Ітан Гоук, Блакитний місяць
  • Майкл Б. Джордан, Грішники
  • Вагнер Моура, Таємний агент

Найкраща акторка:

  • Джессі Баклі, Гамнет
  • Роуз Бірн, Я не залізна
  • Кейт Гадсон, Пісня любові
  • Ренате Рейнсве, Сентиментальна цінність
  • Емма Стоун, Бугонія

Найкращий режисер:

  • Хлоя Чжао, Гамнет
  • Джош Сафді, Марті Супрім. Геній комбінацій
  • Пол Томас Андресон, Одна битва за іншою
  • Йоакім Трієр, Сентиментальна цінність
  • Раян Куглер, Грішники

Найкращий актор другого плану:

  • Беніто Дель Торо. Одна битва за іншою
  • Джейкоб Елорді, Франкенштейн
  • Делрой Ліндо, Грішники
  • Шон Пенн, Одна битва за іншою
  • Стеллан Скашгорд, Сентиментальна цінність

Найкраща акторка другого плану:

  • Ель Феннінг, Сентиментальна цінність
  • Інга Ібсдоттер Ліллеас, Сентиментальна цінність
  • Емі Медіган, Зброя
  • Вунмі Мосаку, Грішники
  • Теяна Тейлор, Одна битва за іншою

Найкращий міжнародний фільм:

  • Секретний агент (The Secret Agent), Бразилія
  • Це була лише випадковість (It Was Just An Accident), Франція
  • Сентиментальна цінність (Sentimental Values), Норвегія
  • Сират (Sirāt), Іспанія
  • Голос Хінд Раджаб (The Voice of Hind Rajab)

Найкращий повнометражний документальний фільм:

  • Алабамське рішення (The Alabama Solution)
  • Зустрінь мене у світлі надії (Come See Me In The Good Light)
  • Розсікаючи скелі (Cutting Through Rocks)
  • Містер Ніхто проти Путіна (Mr. Nobody against Putin)
  • Ідеальний сусід (The Perfect Neighbor)

Найкращий ігровий короткометражний фільм:

  • Пляма м’ясника (Butcher’s Stain)
  • Друг Дороти (A Friend of Dorothy)
  • Історична драма Джейн Остін (Jane Austen’s Period Drama)
  • Співаки,The Singers
  • Двоє людей, що обмінюються слиною, Two People Exchanging Saliva

Найкращий анімаційний короткометражний фільм:

  • Метелик (Butterfly)
  • Вічнозелений (Forevergreen)
  • Дівчина, яка плакала про перли (The Girl Who Cried Pearls)
  • Пенсійний план (Retirement Plan)
  • Три сестри (The Three Sisters)

Найкращий адаптований сценарій:

  • Бугонія
  • Франкенштейн
  • Гамнет
  • Одна битва за іншою
  • Потяг мрій

Найкращий оригінальний сценарій:

  • Блакитний місяць
  • Це була лише випадковість
  • Марті Супрім. Геній комбінацій
  • Сентиментальна цінність
  • Грішники
Джерело: Variety

