У четвер, 22 січня, Американська кіноакадемія оголосила номінантів на премію Оскар 2026.

Церемонія вручення статуеток відбудеться 15 березня. Лідерами за кількістю номінацій стали фільми Одна битва за іншою, Грішники і Гамнет.

Українська документальна стрічка 2000 метрів до Андріївки та анімаційна короткометражка Я померла в Ірпені не потрапили до номінацій на Оскар 2026.

Натомість у списку є фільм Містер Ніхто проти Путіна про російські школи і пропаганду, а також картина російського режисера Три сестри.

Номінанти на премію Оскар 2026 – список Найкращий фільм: Бугонія

Формула 1: Фільм

Франкенштейн

Гамнет

Марті Супрім. Геній комбінацій

Одна битва за іншою

Таємний агент

Сентиментальна цінність

Грішники

Потяг мрій Найкращий актор: Тімоті Шаламе, Марті Супрім. Геній комбінацій

Леонардо Ді Капріо, Одна битва за іншою

Ітан Гоук, Блакитний місяць

Майкл Б. Джордан, Грішники

Вагнер Моура, Таємний агент Найкраща акторка: Джессі Баклі, Гамнет

Роуз Бірн, Я не залізна

Кейт Гадсон, Пісня любові

Ренате Рейнсве, Сентиментальна цінність

Емма Стоун, Бугонія Найкращий режисер: Хлоя Чжао, Гамнет

Джош Сафді, Марті Супрім. Геній комбінацій

Пол Томас Андресон, Одна битва за іншою

Йоакім Трієр, Сентиментальна цінність

Раян Куглер, Грішники Найкращий актор другого плану: Беніто Дель Торо. Одна битва за іншою

Джейкоб Елорді, Франкенштейн

Делрой Ліндо, Грішники

Шон Пенн, Одна битва за іншою

Стеллан Скашгорд, Сентиментальна цінність Найкраща акторка другого плану: Ель Феннінг, Сентиментальна цінність

Інга Ібсдоттер Ліллеас, Сентиментальна цінність

Емі Медіган, Зброя

Вунмі Мосаку, Грішники

Теяна Тейлор, Одна битва за іншою Найкращий міжнародний фільм: Секретний агент (The Secret Agent), Бразилія

Це була лише випадковість (It Was Just An Accident), Франція

Сентиментальна цінність (Sentimental Values), Норвегія

Сират (Sirāt), Іспанія

Голос Хінд Раджаб (The Voice of Hind Rajab) Найкращий повнометражний документальний фільм: Алабамське рішення (The Alabama Solution)

Зустрінь мене у світлі надії (Come See Me In The Good Light)

Розсікаючи скелі (Cutting Through Rocks)

Містер Ніхто проти Путіна (Mr. Nobody against Putin)

Ідеальний сусід (The Perfect Neighbor) Найкращий ігровий короткометражний фільм: Пляма м’ясника (Butcher’s Stain)

Друг Дороти (A Friend of Dorothy)

Історична драма Джейн Остін (Jane Austen’s Period Drama)

Співаки,The Singers

Двоє людей, що обмінюються слиною, Two People Exchanging Saliva Найкращий анімаційний короткометражний фільм: Метелик (Butterfly)

Вічнозелений (Forevergreen)

Дівчина, яка плакала про перли (The Girl Who Cried Pearls)

Пенсійний план (Retirement Plan)

Три сестри (The Three Sisters) Найкращий адаптований сценарій: Бугонія

Франкенштейн

Гамнет

Одна битва за іншою

Потяг мрій Найкращий оригінальний сценарій: Блакитний місяць

Це була лише випадковість

Марті Супрім. Геній комбінацій

Сентиментальна цінність

Грішники

Джерело : Variety

