Оскар 2026: повний список номінантів кінопремії
У четвер, 22 січня, Американська кіноакадемія оголосила номінантів на премію Оскар 2026.
Церемонія вручення статуеток відбудеться 15 березня. Лідерами за кількістю номінацій стали фільми Одна битва за іншою, Грішники і Гамнет.
Українська документальна стрічка 2000 метрів до Андріївки та анімаційна короткометражка Я померла в Ірпені не потрапили до номінацій на Оскар 2026.
Натомість у списку є фільм Містер Ніхто проти Путіна про російські школи і пропаганду, а також картина російського режисера Три сестри.
Номінанти на премію Оскар 2026 – список
Найкращий фільм:
- Бугонія
- Формула 1: Фільм
- Франкенштейн
- Гамнет
- Марті Супрім. Геній комбінацій
- Одна битва за іншою
- Таємний агент
- Сентиментальна цінність
- Грішники
- Потяг мрій
Найкращий актор:
- Тімоті Шаламе, Марті Супрім. Геній комбінацій
- Леонардо Ді Капріо, Одна битва за іншою
- Ітан Гоук, Блакитний місяць
- Майкл Б. Джордан, Грішники
- Вагнер Моура, Таємний агент
Найкраща акторка:
- Джессі Баклі, Гамнет
- Роуз Бірн, Я не залізна
- Кейт Гадсон, Пісня любові
- Ренате Рейнсве, Сентиментальна цінність
- Емма Стоун, Бугонія
Найкращий режисер:
- Хлоя Чжао, Гамнет
- Джош Сафді, Марті Супрім. Геній комбінацій
- Пол Томас Андресон, Одна битва за іншою
- Йоакім Трієр, Сентиментальна цінність
- Раян Куглер, Грішники
Найкращий актор другого плану:
- Беніто Дель Торо. Одна битва за іншою
- Джейкоб Елорді, Франкенштейн
- Делрой Ліндо, Грішники
- Шон Пенн, Одна битва за іншою
- Стеллан Скашгорд, Сентиментальна цінність
Найкраща акторка другого плану:
- Ель Феннінг, Сентиментальна цінність
- Інга Ібсдоттер Ліллеас, Сентиментальна цінність
- Емі Медіган, Зброя
- Вунмі Мосаку, Грішники
- Теяна Тейлор, Одна битва за іншою
Найкращий міжнародний фільм:
- Секретний агент (The Secret Agent), Бразилія
- Це була лише випадковість (It Was Just An Accident), Франція
- Сентиментальна цінність (Sentimental Values), Норвегія
- Сират (Sirāt), Іспанія
- Голос Хінд Раджаб (The Voice of Hind Rajab)
Найкращий повнометражний документальний фільм:
- Алабамське рішення (The Alabama Solution)
- Зустрінь мене у світлі надії (Come See Me In The Good Light)
- Розсікаючи скелі (Cutting Through Rocks)
- Містер Ніхто проти Путіна (Mr. Nobody against Putin)
- Ідеальний сусід (The Perfect Neighbor)
Найкращий ігровий короткометражний фільм:
- Пляма м’ясника (Butcher’s Stain)
- Друг Дороти (A Friend of Dorothy)
- Історична драма Джейн Остін (Jane Austen’s Period Drama)
- Співаки,The Singers
- Двоє людей, що обмінюються слиною, Two People Exchanging Saliva
Найкращий анімаційний короткометражний фільм:
- Метелик (Butterfly)
- Вічнозелений (Forevergreen)
- Дівчина, яка плакала про перли (The Girl Who Cried Pearls)
- Пенсійний план (Retirement Plan)
- Три сестри (The Three Sisters)
Найкращий адаптований сценарій:
- Бугонія
- Франкенштейн
- Гамнет
- Одна битва за іншою
- Потяг мрій
Найкращий оригінальний сценарій:
- Блакитний місяць
- Це була лише випадковість
- Марті Супрім. Геній комбінацій
- Сентиментальна цінність
- Грішники