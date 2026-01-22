В возрасте 24 лет скончался украинский режиссер Сергей Сасин. Причиной смерти стал рак кишечника с метастазами.

Сергей Сасин умер — что известно

О смерти Сергея Сасина в четверг, 22 января, сообщили его родные. В последние минуты жизни режиссера рядом с ним был брат.

— Сережа сегодня утром улетел в теплые края. Теперь сияет нам с небес, как сиял на земле. Лети-лети, мой братик Сергуняшик, я, твой Зязик, братик Назарко, был с тобой и слушал твое последнее дыхание, — написал брат Сасина в Facebook.

В комментариях к посту пользователи сети выражают соболезнования родным Сергея, а также отмечают, что он был светлым, добрым и талантливым человеком.

Сергей Сасин родился 23 мая 2001 года. Он был режиссером и руководителем литературно-драматургической части Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра.

В 2022 году вышел фильм Несмияна, над которым Сасин работал как режиссер. Также он успел поработать сценаристом.

Сергей боролся с раком кишечника в Киеве. В начале января этого года подруга режиссера Дарья Топиха рассказывала, что Сасин не имел сил даже сидеть, потому что онкология сильно истощила его.

Тогда для режиссера искали кровь, чтобы улучшить его показатели гемоглобина, ведь без этого нельзя было начать химиотерапию.

Фото: Сергей Сасин

