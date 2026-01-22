У віці 24 років помер український режисер Сергій Сасин. Причиною смерті став рак кишківника з метастазами.

Про смерть Сергія Сасина у четвер, 22 січня, повідомили його рідні. В останні хвилини життя режисера поруч із ним був брат.

– Сергійко сьогодні вранці відлетів у вирій. Тепер сяє нам з небес, як сяяв на землі. Лети-лети, мій братику Сергуняшик, я, твій Зязік, братик Назарко, був з тобою і слухав твоє останнє дихання, — написав брат Сасина у Facebook.

У коментарях до допису користувачі мережі висловлюють співчуття рідним Сергія, а також зазначають, що він був світлою, доброю і талановитою людиною.

Сергій Сасин народився 23 травня 2001 року. Він був режисером та керівником літературно-драматургічної частини Театру драми й комедії на лівому березі Дніпра.

У 2022 році вийшов фільм Несміяна, над яким Сасин працював як режисер. Також він встиг попрацювати сценаристом.

Сергій боровся з раком кишківника у Києві. На початку січня цього року подруга режисера Дарина Топіха розповідала, що Сасин не мав сил навіть сидіти, тому що онкологія сильно виснажила його.

Тоді для режисера шукали кров, щоб покращити його показники гемоглобіну, адже без цього не можна було почати хіміотерапію.

Фото: Сергій Сасин