Утром во вторник, 20 января, в возрасте 57 лет ушел из жизни Владислав Кириченко – основатель издательства Наш Формат и общественной организации Реформация.

Он долгое время боролся с тяжелым онкологическим заболеванием. Печальную новость сообщила команда издательства.

Умер Владислав Кириченко – что известно

В Нашем Формате отметили, что смерть Владислава Кириченко является большой потерей для семьи, команды, друзей и страны в целом.

Сейчас смотрят

– Владислав Кириченко был одним из тех людей, которые формировали интеллектуальный и гражданский ландшафт современной Украины, – говорится в сообщении.

Коллеги выразили соболезнования жене Ольге Смазаловой. О дате и месте прощания сообщат позже.

В соцсетях на смерть издателя отреагировали публичные деятели и художники. В частности, политик Владимир Арьев написал, что Кириченко “был крепким, как кремень, и боролся, как лев”.

Певица Мария Бурмака вспомнила его как человека, чье издательство формировало мировоззрение украинских читателей.

Путь в издательском деле

Владислав Кириченко родился 1 ноября 1968 года в Горловке. Окончил биологический факультет МГУ имени М. Ломоносова в 1992 году, а в 2005-м получил степень MBA в Высшей школе экономики в Москве.

В 2006 году он выкупил аудиоиздательство Книга вголос и переименовал его в Наш Формат. Изначально проект специализировался на аудиокнигах – было издано более 200 наименований. Впоследствии сконцентрировался на сегменте нонфикшн и научно-популярной литературы.

На украинском языке издательство публиковало книги Насима Николаса Талеба, Роберта Сапольски, а также украинских авторов, в частности Максима Кривцова, который два года назад погиб на войне.

Общественная деятельность и поддержка ВСУ

С началом полномасштабного вторжения Владислав Кириченко служил командиром взвода в Территориальной обороне ВСУ и активно занимался волонтерской деятельностью.

Его общественная организация Реформация реализовывала проекты в поддержку военных, в частности в сфере образования и медицины.

В 2023 году Владислав Кириченко получил награду Стальной Крест от тогдашнего главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. В частности, за издание книг для ВСУ и создание образовательных материалов для военных медиков и сержантского состава.

Фото: Владислав Кириченко

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.