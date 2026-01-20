Умер Владислав Кириченко — основатель издательства Наш Формат
- Владислав Кириченко ушел из жизни после длительной борьбы с онкологией.
- Он был одним из тех, кто формировал интеллектуальный и гражданский ландшафт современной Украины.
- О дате и месте прощания сообщат позже.
Утром во вторник, 20 января, в возрасте 57 лет ушел из жизни Владислав Кириченко – основатель издательства Наш Формат и общественной организации Реформация.
Он долгое время боролся с тяжелым онкологическим заболеванием. Печальную новость сообщила команда издательства.
Умер Владислав Кириченко – что известно
В Нашем Формате отметили, что смерть Владислава Кириченко является большой потерей для семьи, команды, друзей и страны в целом.
– Владислав Кириченко был одним из тех людей, которые формировали интеллектуальный и гражданский ландшафт современной Украины, – говорится в сообщении.
Коллеги выразили соболезнования жене Ольге Смазаловой. О дате и месте прощания сообщат позже.
В соцсетях на смерть издателя отреагировали публичные деятели и художники. В частности, политик Владимир Арьев написал, что Кириченко “был крепким, как кремень, и боролся, как лев”.
Певица Мария Бурмака вспомнила его как человека, чье издательство формировало мировоззрение украинских читателей.
Путь в издательском деле
Владислав Кириченко родился 1 ноября 1968 года в Горловке. Окончил биологический факультет МГУ имени М. Ломоносова в 1992 году, а в 2005-м получил степень MBA в Высшей школе экономики в Москве.
В 2006 году он выкупил аудиоиздательство Книга вголос и переименовал его в Наш Формат. Изначально проект специализировался на аудиокнигах – было издано более 200 наименований. Впоследствии сконцентрировался на сегменте нонфикшн и научно-популярной литературы.
На украинском языке издательство публиковало книги Насима Николаса Талеба, Роберта Сапольски, а также украинских авторов, в частности Максима Кривцова, который два года назад погиб на войне.
Общественная деятельность и поддержка ВСУ
С началом полномасштабного вторжения Владислав Кириченко служил командиром взвода в Территориальной обороне ВСУ и активно занимался волонтерской деятельностью.
Его общественная организация Реформация реализовывала проекты в поддержку военных, в частности в сфере образования и медицины.
В 2023 году Владислав Кириченко получил награду Стальной Крест от тогдашнего главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. В частности, за издание книг для ВСУ и создание образовательных материалов для военных медиков и сержантского состава.
Фото: Владислав Кириченко