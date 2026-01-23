Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение включить российскую певицу Любовь Успенскую в Список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

Основанием для этого стали результаты официального мониторинга медиа и социальных сетей.

Напомним, что Успенская родилась в Киеве и получила образование в Киевском музыкальном училище имени Глиэра. Несмотря на украинское происхождение, она является гражданкой РФ и долгое время строила карьеру в России как исполнительница шансона.

Любовь Успенская в “черном” списке

Медиарегулятор установил, что артистка неоднократно публично оправдывала действия страны-агрессора и участвовала в пропагандистских мероприятиях на временно оккупированных территориях.

Она незаконно въезжала в Крым, а также в отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В частности, во время пребывания в Донецкой области в июле 2024 года Успенская провела концерт для российских захватчиков. В интервью пропагандистской радиостанции она открыто заявила, что стремилась поднять боевой дух оккупантов.

Кроме того, в январе 2025 года Любовь Успенская присоединилась к инициативе российского продюсера Игоря Матвиенко по перечислению средств на объекты культурного наследия в Курске.

Санкции против Успенской

Стоит отметить, что Любовь Успенская уже находится под персональными специальными экономическими и другими ограничительными мерами согласно Указу Президента Украины от 7 января 2023 года.

Нынешнее решение Нацсовета основано на нескольких пунктах Закона Украины «О СМИ». Они предусматривают включение в перечень физических лиц, которые поддержали агрессию, отрицают суверенитет Украины, принимают активное участие в антиукраинских мероприятиях или уже являются подсанкционными лицами.

Поскольку за формирование этого Перечня отвечает Министерство культуры Украины, Национальный совет направит копию своего решения в ведомство для внесения певицы в официальный список.

Прошлой осенью Нацсовет также принял решение о включении российского актера Валерия Николаева в черный список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

Фото: Любовь Успенская

